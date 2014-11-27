Добрый день. Требуется написать ВЕСЕЛЫЕ уникальные поздравления с 2018 Новым Годом Собаки. Не общие новогодние, а именно к текущему 2018 Новому Году Собаки - коллегам, партнерам, подруге, другу и пр. В стихотворениях рифму выдерживать, не длинные ...
Праздничный портал - http://www.pozdrav.ru/
- $2Стихи, Песни и Проза3 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $1
Добрый день. Требуется написать ВЕСЕЛЫЕ уникальные поздравления с 2017 Новым Годом Петуха. Не общие новогодние, а именно к текущему Новому Году - коллегам, партнерам, подруге, другу и пр. В стихотворениях рифму выдерживать, не длинные (6-8 строчек), ...Стихи, Песни и Проза3 исполнителяЗавершен6 лет назад
- $20
Добрый день. Требуется написать по 4 уникальных поздравления в прозе к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Проза — по 150-200 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру ([url=http://www.pozdrav.ru/]www.pozdrav.ru[/url]). Итого от Вас жду ...Стихи, Песни и Проза2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $1
Добрый день. Требуется написать ВЕСЕЛЫЕ уникальные поздравления с Новым Годом Обезьяны. В стихотворениях рифму выдерживать, не длинные (6-8 строчек), чтобы читались ЛЕГКО! Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру ([url=http://www.pozdrav.ru/]www.pozdrav.ru[/url]). Примеры: Зачем нам нужен Новый год? Салатом чтоб набить живот, Пить ...Стихи, Песни и Проза3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — по 170-200 символов. Всё — для опубликования на ...Стихи, Песни и Проза9 исполнителейЗавершен9 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...Завершен9 лет назад
Нужен сайт "под ключ" для строительной компании, по функционалу полный аналог http://www.stroytek-ek.ru/ Вся необходимая информация и фотографии объектов для размещения будут предоставлены исполнителю. Оплата через БС или WMR по факту выполнения работ. Цену прошу указывать сразу в ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перерисовать имеющийся логотип в вектор, сделать в нескольких цветовых вариациях. Идеи по улучшению логотипа приветствуются! Также нужно будет разработать макеты визиток и наружной рекламы (баннеры).Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru). Итого от Вас ...Завершен9 лет назад
- $1000
Нужен простой и качественный сайт "под ключ" для строительной компании. Реализация на базе какой-нибудь бесплатной CMS. Первоначально планируется 10-15 страниц (в зависимости от итоговой структуры сайта) Понравившиеся примеры сайтов и ТЗ будут высланы исполнителю.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать 3 баннера 742х287 с акциями для главной страницы интерне-магазина автоаксессуаров.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...Стихи, Песни и Проза9 исполнителейЗавершен10 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Стихи, Песни и Проза7 исполнителейЗавершен11 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Завершен11 лет назад
Необходима верстка дизайна интернет-магазина и интеграция с Amiro.CMS. Использование HTML5 и CSS3, валидная верстка. Дизайн главной: http://pic.4m.net.ua/images/10871026980070056711.jpg Все страницы в psd — в прикрепленном файле.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Стихи, Песни и Проза7 исполнителейЗавершен11 лет назад
Необходима верстка дизайна интернет-магазина и интеграция с Amiro.CMS. Желательно использование HTML5 и CSS3. Дизайн главной: http://pic.4m.net.ua/images/10871026980070056711.jpgHTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интернет-магазин автоаксессуаров, требуется нарисовать дизайн, сверстать и интегрировать с Amiro.CMS Есть логотип. Дизайн нужен простой, легкий. Вся необходимая информация будет предоставлена исполнителю. Просьба сроки и цены оставлять здесь, в личку не пишите - данные заявок скрыты.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад