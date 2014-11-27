Добрый день. Требуется написать по 4 уникальных поздравления в прозе к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Проза — по 150-200 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру ([url=http://www.pozdrav.ru/]www.pozdrav.ru[/url]). Итого от Вас жду ...