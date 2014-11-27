Seovics

Ольга Seovics

 
39 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Праздничный портал - http://www.pozdrav.ru/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
275
безопасных платежей

  • Новогодние поздравления к 2018 году собаки

    $2

    Добрый день. Требуется написать ВЕСЕЛЫЕ уникальные поздравления с 2018 Новым Годом Собаки. Не общие новогодние, а именно к текущему 2018 Новому Году Собаки - коллегам, партнерам, подруге, другу и пр. В стихотворениях рифму выдерживать, не длинные ...

    Стихи, Песни и Проза3 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Новогодние поздравления к 2017 году Петуха

    $1

    Добрый день. Требуется написать ВЕСЕЛЫЕ уникальные поздравления с 2017 Новым Годом Петуха. Не общие новогодние, а именно к текущему Новому Году - коллегам, партнерам, подруге, другу и пр. В стихотворениях рифму выдерживать, не длинные (6-8 строчек), ...

    Стихи, Песни и Проза3 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Поздравления в прозе для сайта

    $20

    Добрый день. Требуется написать по 4 уникальных поздравления в прозе к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Проза — по 150-200 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру ([url=http://www.pozdrav.ru/]www.pozdrav.ru[/url]). Итого от Вас жду ...

    Стихи, Песни и Проза2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Новогодние поздравления к году Обезьяны

    $1

    Добрый день. Требуется написать ВЕСЕЛЫЕ уникальные поздравления с Новым Годом Обезьяны. В стихотворениях рифму выдерживать, не длинные (6-8 строчек), чтобы читались ЛЕГКО! Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру ([url=http://www.pozdrav.ru/]www.pozdrav.ru[/url]). Примеры: Зачем нам нужен Новый год? Салатом чтоб набить живот, Пить ...

    Стихи, Песни и Проза3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — по 170-200 символов. Всё — для опубликования на ...

    Стихи, Песни и Проза9 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Поздравления с НГ

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...

    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт для строительной компании

    Нужен сайт "под ключ" для строительной компании, по функционалу полный аналог http://www.stroytek-ek.ru/ Вся необходимая информация и фотографии объектов для размещения будут предоставлены исполнителю. Оплата через БС или WMR по факту выполнения работ. Цену прошу указывать сразу в ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать логотип

    Необходимо перерисовать имеющийся логотип в вектор, сделать в нескольких цветовых вариациях. Идеи по улучшению логотипа приветствуются! Также нужно будет разработать макеты визиток и наружной рекламы (баннеры).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru). Итого от Вас ...

    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт для строительной компании

    $1000

    Нужен простой и качественный сайт "под ключ" для строительной компании. Реализация на базе какой-нибудь бесплатной CMS. Первоначально планируется 10-15 страниц (в зависимости от итоговой структуры сайта) Понравившиеся примеры сайтов и ТЗ будут высланы исполнителю.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...

    Стихи, Песни и Проза9 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...

    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка дизайна и интеграция с Amiro.CMS

    Необходима верстка дизайна интернет-магазина и интеграция с Amiro.CMS. Использование HTML5 и CSS3, валидная верстка. Дизайн главной: http://pic.4m.net.ua/images/10871026980070056711.jpg Все страницы в psd — в прикрепленном файле.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и интеграция с Amiro.CMS

    Необходима верстка дизайна интернет-магазина и интеграция с Amiro.CMS. Желательно использование HTML5 и CSS3. Дизайн главной: http://pic.4m.net.ua/images/10871026980070056711.jpg

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина, верстка для Amiro.CMS

    Интернет-магазин автоаксессуаров, требуется нарисовать дизайн, сверстать и интегрировать с Amiro.CMS Есть логотип. Дизайн нужен простой, легкий. Вся необходимая информация будет предоставлена исполнителю. Просьба сроки и цены оставлять здесь, в личку не пишите - данные заявок скрыты.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Новогодние поздравления к 2018 году собаки
Сотрудничество, как всегда на "отлично"!
Спасибо Елене за отличную работу! Всё четко и быстро!
Ответный отзыв
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Новогодние поздравления к 2018 году собаки
Рекомендую Ольгу как идеального заказчика. Спасибо, Ольга, за интересный заказ. С удовольствием продолжу сотрудничество, если будет предложение. С Новым годом!
Спасибо Татьяне за отличную работу! Всё четко и быстро!
Ответный отзыв
ketty_t
Катя 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Новогодние поздравления к 2018 году собаки
С Ольгой работать очень круто! Чёткая постановка задачи, коммуникация на высшем уровне, оплата своевременно. Это не первый наш общий проект и, надеюсь, что в будущем будем работать ещё! С наступающим Новым Годом, Оля!!! Спасибо за сотрудничество!
Спасибо Екатерине за отличную работу! Всё четко и быстро!
Ответный отзыв
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Новогодние поздравления к 2017 году Петуха
Отличный заказачик! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую, отличный исполнитель!
Ответный отзыв
ketty_t
Катя 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Поздравления в прозе для сайта
Ольга - чудесный заказчик. Чёткое ТЗ, лёгкое общение, оплата своевременна. Спасибо за сотрудничество! Надеюсь, что в будущем будет ещё не один общий проект!
Всё отлично! Как всегда довольна сотрудничеством с Екатериной!
Ответный отзыв