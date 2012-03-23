Стишки на украинском языке

Шановні, потрібна допомога в організації цікавого свята.

Потрібно придумати віршики 4-8 рядочків про гостей таким чином, щоб можна було вгадати, хто це.

ось приклад:

Пишногруда, білолиця,

По-англійськи знає все.

В школу Лесі Українки

Всі знання вона несе.

Шиє сукні та спідниці,

До кухарства має дар.

Грає пісеньки на скрипці,

Це – ..... Наталочка Кобзар

Щоб я могла визначитися з виконавцем, прошу написати один віршик про одного з гостей. Інфа: Володя Клочко (можна писати Вова, Володимир, як більше підходити буде), племінник, суддя, що п"ятнці у нього на дачі в сауні збираються.

Всього віршів потрібно 20, можливо 21, уточню. Строки - п"ятниця вечір.

В приват прошу не писати, все пишіть в проекті.

Чекаю на ваші пропозиції.