Добрый день.
Краткость – сестра таланта, поэтому несколько слов о том, чем я занимаюсь:
1. Репетитор (английский, испанский). Опыт работы более 10 лет. Провожу занятия по скайпу. Более подробно о моей преподавательский деятельности здесь http://spanglish.com.ua/ (если Вы не понимаете украинский, пишите в личку, все переведу)))
2.Работа с форумами.
Профессиональное продвижение товаров и услуг, будь то особая салфеточка, которой протирают листочки вазонам, или супер пупер новый трактор :) Есть своя база форумов с уже готовыми для работы аккаунтами (около сотни украинских, и столько же русских форумов). Для тех, кто не знает, открою секрет, что «обычные» посты на форумах – это копирайтинг, поэтому прошу не интересоваться моими услугами тех, кто такую работу оценивает в 3 цента.
Также:
- наполнение форумов (тематика абсолютно любая, кроме профессионально технической), оживление, полная имитация живого общения. Работаю администратором/модератором на нескольких форумах. Обращайтесь, пообщаемся! )))
- Также: общение на англо- и испаноязычных форумах.
3. Работа с соц. сетями.
Наполнение и ведение групп, контекстная реклама ФБ и ВК
4.Сео\копирайтинг\рерайтинг
Пишу:
- статьи на главную сраницу
- рекламные и PR-статьи
- продающие тексты
- пресс-релизы
- тексты для аудиороликов (аудиобрендинг)
- просто интересные информативные статьи
- авторские статьи (с моим ИМХО можно не согласиться, но равнодушным оно вас точно не оставит :))
Хорошо знаю и понимаю, что такое SEO. Могу помочь с подбором ключевых слов, всегда их органично вписываю в текст.
Уважаемые заказчики, если я оставляю заявку в вашем проекте, значит у меня есть свободное время и желание поделиться с вами своим опытом и знаниями! Если я берусь за ваш заказ, то будьте уверены, что работа будет выполнена качественно и вовремя, по другому я не умею работать :)) Давайте сотрудничать!
Мои контакты:
e-mail: [email protected], Viber +38097 881 60 14
P.S. В отзывах и портфолио встречаются фамилии Кириляк, Григоренко - это все мои :)
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