irrrinna

Ирина irrrinna

 
42 годаУкраина/Белая Церковь
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Невыполнимых задач нет, есть нечетко поставленное ТЗ

Добрый день.

Краткость – сестра таланта, поэтому несколько слов о том, чем я занимаюсь:

1. Репетитор (английский, испанский). Опыт работы более 10 лет. Провожу занятия по скайпу.  Более подробно о моей преподавательский деятельности здесь http://spanglish.com.ua/ (если Вы не понимаете украинский, пишите в личку, все переведу)))

2.Работа с форумами.

Профессиональное продвижение товаров и услуг, будь то особая салфеточка, которой протирают листочки вазонам, или супер пупер новый трактор :) Есть своя база форумов с уже готовыми для работы аккаунтами (около сотни украинских, и столько же русских форумов). Для тех, кто не знает, открою секрет, что «обычные» посты на форумах – это копирайтинг, поэтому прошу не интересоваться моими услугами тех, кто такую работу оценивает в 3 цента.

Также:

- наполнение форумов (тематика абсолютно любая, кроме профессионально технической), оживление, полная имитация живого общения. Работаю администратором/модератором на нескольких форумах. Обращайтесь, пообщаемся! )))

- Также: общение на англо- и испаноязычных форумах.  

3. Работа с соц. сетями.

Наполнение и ведение групп, контекстная реклама ФБ и ВК

4.Сео\копирайтинг\рерайтинг

Пишу:

- статьи на главную сраницу

- рекламные и PR-статьи

- продающие тексты

- пресс-релизы

- тексты для аудиороликов (аудиобрендинг)

- просто интересные информативные статьи

- авторские статьи (с моим ИМХО можно не согласиться, но равнодушным оно вас точно не оставит :))

Хорошо знаю и понимаю, что такое SEO. Могу помочь с подбором ключевых слов, всегда их органично вписываю в текст.

Уважаемые заказчики, если я оставляю заявку в вашем проекте, значит у меня есть свободное время и желание поделиться с вами своим опытом и знаниями! Если я берусь за ваш заказ, то будьте уверены, что работа будет выполнена качественно и вовремя, по другому я не умею работать :)) Давайте сотрудничать!

Мои контакты:

e-mail: [email protected], Viber +38097 881 60 14 

P.S. В отзывах и портфолио встречаются фамилии Кириляк, Григоренко - это все мои :)

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
EvgenySedov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Общение на форуме городского сайта
Требовалась комманда постеров для первоначального подъема форума на городском сайте. Выбрали несколько человек, в том числе Ирину. Просто сказать, что я доволен сотрудничеством с ней, значит ничего не сказать. Ирина как профессионал интуитивно поняла наши потребности, постаралась вникнуть в жизнь города и в результате общение получилось очень живым и человеческим, а некоторые на форуме так вообще практически влюбились в нее :) Особенность Ирины отображать повседневные вещи необычно. Даже не представляю как смогу прервать сотрудничество с ней когда форум наберет вес и необходимость в приглашенных постерах уже отпадет. Была бы возможность - клонировал бы. Всем, кто ищет отличных постеров - категорически рекомендую.
Очень нравится обращься на форуме Евгения, более того, он сам там активно общается, что позволило мне узнать его как интересного, разностороннего человека. С удовольствием буду продолжать работу. От чисто женских форумов очень приятно отдыхать :) Хочу уточнить по поводу оплаты, так как у Евгения уже отзыв негативный появился. Уже работаем около полугода, все всегда оплачивает в полном объеме. После получения отчета, в течении нескольких дней полностью переводит оплату. Ну не у всех получается мгновенно перевести деньги, не вижу в этом ничего страшного. Успехов в работе!
Ответный отзыв
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Поддержка нескольких крупных форумов
Без преувеличения скажу, что Ирина - один из лучших специалистов в области социальных медиа, с кем мне доводилось работать. Ей можно поручить даже самый сложный и ответственный проект и не бояться, что что-то пойдет не так. А на форумах ей вообще нет равных! И это не пустые слова или просто хвалебный отзыв. Чтобы заниматься продвижением товаров и услуг на форумах, и при этом не быть уличенным в "наглой рекламе", надо иметь своего рода талант. Я знаю много "маститых копирайтеров", которые не справлялись с задачей развития и поддержки диалогов на форумах. Ирина же делает это с легкостью, которой я не перестаю удивляться! Ирина - талантливый, ответственный, профессиональный специалист и очень приятный в общении человек. И ей место в очень крутом международном рекламном агентстве. Гонорар должен быть соответствующим! Все это абсолютно искренне.
Надеюсь, что Илона в ближайшем будущем таки создаст свое международное рекламное агентство :) Я с удовольствием там буду работать! Это уже не первый наш совместный проект. Впечатления от сотрудничество только самые положительные: интересное задание, постоянные консультации в ходе работы, нормальная и своевременная оплата. Что еще нужно для полного счастья? Еще пару подобных проектов... :)
Ответный отзыв
a1r
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг на американском английском
Если кратко - выбрал и не ошибся. Описал кратко что требуется. Ирина сама нашла необходимую информацию для работы, качественно и в срок выполнила работу. С человеком приятно общаться, чувствуется, что она любит свою работу, а не только деньги. В общем, рекомендую!
Рада приятному сотрудничеству! Алексей очень положительный заказчик. Все время на связи, всегда можно обратиться с вопросом и получить оперативный ответ. Моментальная оплата. В общем, лучше не придумаешь :)
Ответный отзыв
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется журналист
Отличная работа, отличный выдержанный стиль, и все точно в срок. Очень рекомендую этого фрилансера
Все замечательно. Четкие и понятные требования к статье, своевременная оплата, дружелюбное настроение :) Всем рекомендую!
Ответный отзыв
dr0pdead
Дмитрий 
37 летСША
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Киселёвой Ирины (irrrinna)
Работа выполнена качественно и в отведенные сроки.
Дмитрий - ответственный заказчик, с которым легко и приятно работать. Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Всем рекоменую к сотрудничеству!
Ответный отзыв