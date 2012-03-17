Невыполнимых задач нет, есть нечетко поставленное ТЗ

Добрый день.

Краткость – сестра таланта, поэтому несколько слов о том, чем я занимаюсь:

1. Репетитор (английский, испанский). Опыт работы более 10 лет. Провожу занятия по скайпу. Более подробно о моей преподавательский деятельности здесь http://spanglish.com.ua/ (если Вы не понимаете украинский, пишите в личку, все переведу)))

2.Работа с форумами.

Профессиональное продвижение товаров и услуг, будь то особая салфеточка, которой протирают листочки вазонам, или супер пупер новый трактор :) Есть своя база форумов с уже готовыми для работы аккаунтами (около сотни украинских, и столько же русских форумов). Для тех, кто не знает, открою секрет, что «обычные» посты на форумах – это копирайтинг, поэтому прошу не интересоваться моими услугами тех, кто такую работу оценивает в 3 цента.

Также:

- наполнение форумов (тематика абсолютно любая, кроме профессионально технической), оживление, полная имитация живого общения. Работаю администратором/модератором на нескольких форумах. Обращайтесь, пообщаемся! )))

- Также: общение на англо- и испаноязычных форумах.

3. Работа с соц. сетями.

Наполнение и ведение групп, контекстная реклама ФБ и ВК

4.Сео\копирайтинг\рерайтинг

Пишу:

- статьи на главную сраницу

- рекламные и PR-статьи

- продающие тексты

- пресс-релизы

- тексты для аудиороликов (аудиобрендинг)

- просто интересные информативные статьи

- авторские статьи (с моим ИМХО можно не согласиться, но равнодушным оно вас точно не оставит :))

Хорошо знаю и понимаю, что такое SEO. Могу помочь с подбором ключевых слов, всегда их органично вписываю в текст.

Уважаемые заказчики, если я оставляю заявку в вашем проекте, значит у меня есть свободное время и желание поделиться с вами своим опытом и знаниями! Если я берусь за ваш заказ, то будьте уверены, что работа будет выполнена качественно и вовремя, по другому я не умею работать :)) Давайте сотрудничать!

Мои контакты:

e-mail: [email protected], Viber +38097 881 60 14

P.S. В отзывах и портфолио встречаются фамилии Кириляк, Григоренко - это все мои :)