Общение на форуме о здоровье

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Завершен10 заявок298 просмотров

Нужно несколько постеров для оживления форума о здоровье, в частности есть много разделов, связанных с дерматологией. Форум уже наполнен, новых тем в принципе создавать не нужно, просто высказываться по существу. Оплата 10 центов за пост, вебмани.

14 лет назад
irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранные исполнители

ayasha
Ирина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$10
14 дней
Второй наш совместный проект. Работа выполнена на высоком уровне, замечаний нет.
Мои самые лучшие рекомендации!
Unutmabeni
Светлана 
61 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
14 дней
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
7 дней
Хорошая профессиональная работа. Абсолютно никаких замечаний. Посты содержательные и уникальные. Спасибо за работу! Буду обращаться еще.
Ирина отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству.
nikiforova21
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
14 дней
Оксана - прекрасный постер, ответственный фрилансер, интересный и приятный в общении человек. За время работы ни одного замечания. Спасибо за работу! Сотрудничество продолжаем.
Все условия работы были выполнены. Легко и приятно работать.
SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
14 дней
Уже не первый раз работаю с Марией, нареканий нет, все хорошо.

Заявки фрилансеров

ayasha
Ирина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
Unutmabeni
Светлана 
61 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
nikiforova21
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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