Написание технического задания

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка215 просмотров

Необходимо написать ТЗ на создание панели управления игровыми серверами. Все подробности в skype naabuvseh, icq 377923059, email [email protected]

14 лет назад
naabu
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

delroso
Армен 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

delroso
Армен 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад

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