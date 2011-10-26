Написание технического задания

Необходимо периодическое обновление сайта. Объем выработки 3-4 новости/статьи в день. Тематика webmoney. Допускается перепечатка с других новостных источников, с более менее вразумительным рерайтом (процент уникальности новости хотя бы больше 20% ). Копирайтинг статей не ...