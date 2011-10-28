Необходимо написать описания товаров на сайте, желательно продающий текст.

Объем описаний до 200-300 символов

Так же при успешном выполнение задания с описанием товаров нужно будет писать статьи о товарах и на околотоварные темы.

Количество статей 20-25

Объем одной статьи от 2000 символов.