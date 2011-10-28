Описание проекта: Нужна сео статья про легальные наркотики. Статья должны быть информационной. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключевик употребить 5-6 раз. Написать про соли, про аптечные наркотики. 1. Ключевые ...
Написать описания товаров на сайте
Необходимо написать описания товаров на сайте, желательно продающий текст.
Объем описаний до 200-300 символов
Так же при успешном выполнение задания с описанием товаров нужно будет писать статьи о товарах и на околотоварные темы.
Количество статей 20-25
Объем одной статьи от 2000 символов.
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