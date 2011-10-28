Написать описания товаров на сайте

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Завершен19 заявок252 просмотра

Необходимо написать описания товаров на сайте, желательно продающий текст.

Объем описаний до 200-300 символов

Так же при успешном выполнение задания с описанием товаров нужно будет писать статьи о товарах и на околотоварные темы.

Количество статей 20-25

Объем одной статьи от 2000 символов.

14 лет назад
labcer
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
14 лет назад
$6
1 день
Хороший исполнитель) быстрая и качественная работа. Приятно иметь дело с такими людьми.
Кажется, полку хороших заказчиков прибыло ). Очень рада знакомству с Ильей. Отличное задание, конструктивный диалог в процессе, моментальная оплата. Спасибо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
14 лет назад
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Копирайтинг

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