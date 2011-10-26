Подшивка и тесты на наркотики

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Закрыт5 заявок193 просмотра

Описание проекта:

Нужна 4 сео статьи про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

1. Ключевые слова: подшивка от алкоголизма, подшивание от алкоголизма, подшивание от алкоголизма в Москве, подшиться от алкоголизма.

2. Ключевые слова: подшивка от наркомании 6 вхождений.

3. Ключевые слова: вшивание от алкоголизма 6 вхождений.

4. Ключевое слово: тесты на наркотики, тестирование на наркотики.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

ketarina
44 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

ketarina
44 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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