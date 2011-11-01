Нужно писать отзывы к товарам. 3-5 строк. не более 30 отзывов на одну регистрацию. Пишите цену за 1000 отзывов. Товары - лечебные травы и продукция для ...
Алюминиевые окна, две статьи для сайта
Интересует написание двух статей для сайта.
Тема - алюминиевые окна.
Требования:
- объем каждой порядка 3000 знаков
- уникальность
- читабельность, информационность, должно быть написано для людей
Ссылка на портфолио, стоимость.
Также будет полезно планчик каждой из статей вкратце обрисовать перед написанием.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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