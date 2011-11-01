Алюминиевые окна, две статьи для сайта

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Завершен11 заявок233 просмотра

Интересует написание двух статей для сайта.

Тема - алюминиевые окна.

Требования:

- объем каждой порядка 3000 знаков

- уникальность

- читабельность, информационность, должно быть написано для людей

Ссылка на портфолио, стоимость.

Также будет полезно планчик каждой из статей вкратце обрисовать перед написанием.

Написание статей
14 лет назад
sepa-rator
Андрей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
14 лет назад
$18
3 дня
Удовлетворен сотрудничеством с Сергеем в рамках данного проекта - поставленная задача была выполнена в срок, хотя и с мелкими, легко устраняемыми погрешностями.
Спасибо Андрею за предложенную работу по написанию текстов. Было поставлено четкое задание. После его выполнения оплата произведена без задержек. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
14 лет назад

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