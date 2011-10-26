Копирайт похмелье и ломки, наркомания-2

Описание проекта:

Нужна 5 сео статей про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

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В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

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