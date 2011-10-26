Копирайт похмелье и ломки, наркомания-2

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Закрыт4 заявки162 просмотра

Описание проекта:

Нужна 5 сео статей про алкоголизм и наркоманию. Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

1. Ключевые слова: как выйти из похмелья, как избавиться от похмелья, снятие похмелья, как вылечить похмелье, как лечить похмелье, как снять похмелье, похмелье лечение.

2. Ключевые слова: как избавиться от ломки, наркотическая ломка, снятие наркотической ломки

3. Ключевые слова: симптомы ломки, ломка наркомана, ломка наркомана лечение, лечение ломки

4. Ключевое слово: снятие ломки в домашних условиях, снятие ломки, снятие ломки на дому, как снять ломку

5. Ключевые слова: подростковая наркомания, признаки наркомании у подростков

6. Ключевые слова: лечение дезоморфина, дезоморфиновая наркомания, лечение крокодила

7. Ключевые слова: последствия приема дезоморфина, дезоморфиновая ломка, последствия крокодила, последствия наркотика крокодил, последствия употребления крокодила.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

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Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

rapidwriter
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

rapidwriter
Иван 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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