2 сео статьи о похмелье

Описание проекта:

Нужны 2 сео статьио о похмелье. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1. снятие похмелья. В статье должно быть написано как снять похмелье, как выйти из похмелья.

2. как лечить похмелье.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]