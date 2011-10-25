Применение Active Directory в преподавании информатики. обьем - 5000 - 6000 символов. писать о том что такое Active Directory не надо. указать имено суть применения. то есть есть класс компьютерный и процесс преподавания. ...
Рерайтинг и размещение 20 статей по 0,5к знаков.
Нужно отрерайтить 20 статей с указанного источника и запостить на сайт. Статьи по 0,5 к знаков, без картинок. Сайт работает на CMS DLE. В каждой статье нужно будет вставлять одну ссылку на один из разделов сайта.
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