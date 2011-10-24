Приветствую исполнители! Мне требуется ответственный рерайтер в банковской тематике. Объем работы для начала будет 100 статей в среднем по 1000 знаков. Естественно планирую долгосрочное сотрудничество, стоимость 1$ за 1000 знаков.
Размещение сообщений на немецком и английском
Требуется человек хорошо владеющий немецким или английским языком и хорошо знакомый с интернетом для несложной работы 2-3 часа в день . Работа заключается в постинге на иностранные форумы , доски объявлений сообщений пи ар характера для иностранной фирмы . Инструкцию предоставим . За каждое сообщение выплаты на ваш эл кошелёк. В идеале ещё нужно общение в соц сетях типа facebook от имени фирмы . Работа не связана с поиском клиентов , нужно только давать обзор фирмы .
Желательно несколько человек отдельно со знанием немецкого и отдельно английского .
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