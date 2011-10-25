Рерайт 100 000 знаков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок437 просмотров

Приветствую исполнители! Мне требуется ответственный рерайтер в банковской тематике. Объем работы для начала будет 100 статей в среднем по 1000 знаков. Естественно планирую долгосрочное сотрудничество, стоимость 1$ за 1000 знаков.

14 лет назад
Andrey044
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

metalolom
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$100
1 день
Рекомендую Александраа как ответственного исполнителя. Всю работу сделал качественно и в короткие сроки!
Отличный заказчик. постоянная работа, понимание и благожелательный настрой на сотрудничество.

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metalolom
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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