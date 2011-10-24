Нужны грамотные материалы для сайта http://www.avto-diag.com Статьи о суперкарах, модели я назову. Если готовы писать как минимум не хуже тех статей, что уже есть на сайте обращайтесь. Выкупаю уник статьи по 0,8 за 1к
Наполнение магазина товарами
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!Нужно наполнить магазин товарами ! направление - розничная торговля цифровой техникой ! короткое описание ,подробное описание, на товар по 3-4 фото,заполнение тегов и тд!Товаров где то 7000!
Заявки фрилансеров
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