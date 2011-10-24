Придумать речь на сайт

День добрый.

На одном из наших проектов мы хотим провести акцию, в которой все желающие могут пригласить своих друзей на сайт зарегистрироваться. У кого больше приведенных друзей - получает приз, iPhone 4s. Нужно написать грамотную, завлекающую и красивую речь на сайт.

Сегодня и сейчас.