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Наполнить сайт по продаже билетов: концерты, театр
Требуется граммотный копирайтер который наполнит сайт текстовыми анотациями (рерайт) для требуемых событий. Сайт по продаже билетов на концерты, театры, спорт, цирк, шоу. Основное это концерты и театральные спектакли.
Одно из главных требований это самостоятельный поиск информации (и конечно переписывание её в уникальную), и "забивание" этого события в админке сразу на сайт. В админке вставляется только текст (без картинок) и еще несколько полей типа титульник для страницы, малое описание, название самого события, еще 2 поля типа таких же, еще ставится дата если она есть и выбирается площадка на которой будет проходить событие, вобщем только текст.
Требуемый текст для события ~ 1300-1500 знаков без пробелов, если конечно для события совсем ничего нет то можно меньше. Всего событий я предпологаю будет примерно 500, но наверно все таки гораздо больше.
Еще очень важный момент, хотелось бы чтобы человек занялся пока только этим моим проектом на столько на сколько это возможно. И чтобы человек был ОТВЕТСТВЕНЕН и "не пропадал" без причины, желательно ежедневное "контактирование".
Условия что-то вроде вы заполняете какое-то кол-во в сутки (или еще какой-то промежуток времени, все решаемо), показываете список, выставляете "счет", я проверяю или осматриваю, оплачиваю.
Оплатить могу только WMR поэтому хотелось бы видеть цену в них за 1000 знаков без пробелов + ваша работа по наполнению и поиску (пусть входит в эту тысячу знаков).
С админкой если что все просто, есть аська скайп если что все покажу.
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