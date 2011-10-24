Описание проекта:

Нужна сео статья про преодоление психологической зависимости. В статье должно быть написано про преодоление психологической зависимости при наркомании и алкоголизме.

Ключевое слово: преодоление психологической зависимости. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

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