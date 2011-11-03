Описание проекта: Нужна сео статья про лечение абстинентного синдрома при алкоголизме. Ключевое слово: лечение абстинентного синдрома. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статье должно быть 2000-2500 символов без ...
Наркомания
Описание проекта:
Нужны 3 сео статьи про наркоманию.
1. Наркомания. Ключевое слово: наркомания. В статье должно быть написано что такое наркомания и признаки наркомании.
2. Причины наркомании. Ключевое слово: причины наркомании.
3. Последствия наркомании.Ключевое слово: последствия наркомании.
Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
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Присылать статьи: [email protected]
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