Описание проекта:

Нужны 3 сео статьи про наркоманию.

1. Наркомания. Ключевое слово: наркомания. В статье должно быть написано что такое наркомания и признаки наркомании.

2. Причины наркомании. Ключевое слово: причины наркомании.

3. Последствия наркомании.Ключевое слово: последствия наркомании.

Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

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Присылать статьи: [email protected]