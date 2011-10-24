12-ти шаговая программа

Нужна статья про описание программы "12 шагов". Статья должна быть информационной, каждый шаг не нужно описывать. В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

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