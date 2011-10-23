12 шагов

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Нужны статьи с 3 по 12 шаги по 12-ти шаговой программе. Вот ссылка на сайт, берете описание только с первой странице http://www.12step.ru/.

Например, 3-ий шаг, берете только это описание, 3-ий Шаг. «Мы приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его понимаем».

Чтобы сделать третий шаг, могущественную силу человеку нужно будет персонифицировать. Причем по возможности сделать это в максимально возможной проекции. Для каждого это будет что-то свое: для человека с ориентациеймистической формы – астральная сущность, для людей с натурфилосовской ориентацией – какие-либо силы природы, для человека религиозного – Бог, в соответствии с его религией. И как только человек представит эту могущественную силу – он должен поручить свою жизнь ей, так как этой силе безразличны алкогольные напитки или наркотики. Развивая данную персонификацию, можно через супер-эго трансформировать свои намерения.

Так далее по остальным статьям.

Нужны сео статьи на 2000-2500 символов. За 1000 символов - 45 рублей. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

alexeyvorontsov
Воронцов 
53 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

alexeyvorontsov
Воронцов 
53 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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