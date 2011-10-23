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Например, 3-ий шаг, берете только это описание, 3-ий Шаг. «Мы приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его понимаем».

Чтобы сделать третий шаг, могущественную силу человеку нужно будет персонифицировать. Причем по возможности сделать это в максимально возможной проекции. Для каждого это будет что-то свое: для человека с ориентациеймистической формы – астральная сущность, для людей с натурфилосовской ориентацией – какие-либо силы природы, для человека религиозного – Бог, в соответствии с его религией. И как только человек представит эту могущественную силу – он должен поручить свою жизнь ей, так как этой силе безразличны алкогольные напитки или наркотики. Развивая данную персонификацию, можно через супер-эго трансформировать свои намерения.

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