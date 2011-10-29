Статьи по тематике Электрокамины

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки357 просмотров

Описание моделей каминов.

30 статей по 1000 зн.

Срок - 3 дня.

До завтрашнего утра необходимо выполнить 10.

14 лет назад
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$1
3 дня
Отличная работа. Точно в срок. Рекоментую к сотрудничеству.
Надежный и приятный в общении заказчик. Приятно работать с порядочными и профессиональными людьми.
alexeyvorontsov
Воронцов 
53 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$7
1 день
Срыв срока, просьба перенести, но так ничего и не сделано.
рекомендую

Заявки фрилансеров

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
alexeyvorontsov
Воронцов 
53 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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