Добрый вечер всем! Необходимо писать статьи и описания: описания предметов по картинкам (бижу), рерайт статей с высокой уникальностью. Статьи либо описания необходимо будет делать три раза в неделю. Средний объем текста ...
Статьи по тематике Электрокамины
Описание моделей каминов.
30 статей по 1000 зн.
Срок - 3 дня.
До завтрашнего утра необходимо выполнить 10.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру. За основу взята структура и идея www.mk.ru ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Адрес страницы http://www.divosad.ru/blog/priglashenie_na_uvlekatelnyj_internet_kurs/2011-03-02-11, Нужно сделать ее для людей и СЕО оптимизацию Целевая аудитория: дачники, садовники, жены владельцев коттеджей, которые сами хотят ухаживать за садом. Нужное действие: они записываются на бесплатные ...Завершен14 лет назад
- $15
Нужно сделать хороший рерайт 5ти небольших статей (общее кол-во символов 15к). Тематика: электронные книги.Завершен14 лет назад
- $20
Необходима написать из имеющегося текст, чтобы хотелось заказать услуги у меня. С психологическими приемами. ============================= Еще написать маленький текст, немного слов, для первого сообщения в icq контакт скайп. ============================= Исходники в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется постоянный рерайт 1$ за тыс. знаков. для туристического сайта оплата в webmoney желательно скайп иметь для перепискиКопирайтинг44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны уникальные статьи по рекламной продукции от 1000 до 3000 знаков. Жду Ваших предложений. Возможна предоплата. Срок исполнения - две недели.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужны уникальные статьи от 3000 знаков на тему женского нижнего белья. Тем очень много и статей нужно много. Желательно наличие портфолио со статьями женской тематики.Завершен13 лет назад
Требуется написать несколько статей с ключевиками. Интересуют сроки (сколько тысяч пишите в день) и цена за 1000 знаков. Обязательны примеры подобных работ и отзывы.Копирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходима статья (глава диплома), посвященная проектированию оптоволоконных сетей передачи данных на основе технологии пассивных оптических разветвителей (PON). Необходимо с позиции теории графов, построения "деревьев" и т.п. описать процесс подключения новых абонентов к сети и представить ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад