Статьи про бижутерию и аксессуары

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Завершен21 заявка622 просмотра

Добрый вечер всем!

Необходимо писать статьи и описания: описания предметов по картинкам (бижу), рерайт статей с высокой уникальностью.

Статьи либо описания необходимо будет делать три раза в неделю. Средний объем текста - 6-7 тыс. зн. за раз.

оплата 0.8 у.е. за 1000зн.

Отдам предпочтение людям с опытом, либо адекватным новичкам

С уваженем, Наталия

13 лет назад
NataliaFilia
Наталия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

kitten2235
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$1
2 дня
Олично поработали, спасибо за качественные тексты и быстрое исполнение заказов. Буду еще обращаться!
Очень приятно было работать с Натальей! Положительный и приятный человек, четкое и интересное задание! Буду рада сотрудничать еще. Рекомендую!
Kovalevska
Виктория 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
60 дней
Отлично поработали вместе, спасибо! Буду еще обращаться. Всем рекоммендую!
Хороший заказчик: оплата в полном размере, четкое ТЗ; было приятно поработать, спасибо.
elzik78
Эльза 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$180
90 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kitten2235
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
Kovalevska
Виктория 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
elzik78
Эльза 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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