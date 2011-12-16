Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру. За основу взята структура и идея www.mk.ru ...
Статьи про бижутерию и аксессуары
Добрый вечер всем!
Необходимо писать статьи и описания: описания предметов по картинкам (бижу), рерайт статей с высокой уникальностью.
Статьи либо описания необходимо будет делать три раза в неделю. Средний объем текста - 6-7 тыс. зн. за раз.
оплата 0.8 у.е. за 1000зн.
Отдам предпочтение людям с опытом, либо адекватным новичкам
С уваженем, Наталия
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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