SEO-копирайтинг

У нас есть задача по переводу контента сайта по отслеживанию посылок на английский язык. Сайт сейчас в разработке, поэтому увидеть его нельзя, но для понимания тематики примеры конкурентов parcelsapp.com postal.ninja Опишу некоторые задачи. Если заинтересуют даже некоторые задачи, ...