Заказать SEO-копирайтинг

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  • Контент-менеджер сайтов

    Привет! Мы — Digital-компания, с 12 годами развития — у нас большое количество опыта и крутых кейсов, у нас работают первоклассные специалисты, настоящие таланты в своих областях, в компании адекватное руководство без бюрократии и микроменеджмента. ...

    WordPressSEO-копирайтинг
    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Написать коммерческую статью для сайта (seo-копирайтинг) на английском

    Необходим копирайтер с навыками seo, разбирающийся в продвижении instagram, smm, алгоритмах. Коммерческая статья будет размещена на сайте, написание на английском языке на американскую аудиторию. Уровень английского строго C+. Будет производиться вычитка и пруфрид нейтивом на ...

    Статьи для сайтаSEO-копирайтинг
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Написать обзор о форекс компании

    Требуется копирайтер для написания обзоров о форекс брокере. Желательно с навыками SEO копирайтинга и умением писать продающие тексты. Требования к исполнению: • Обязательно должен присутствовать опыт написания текстов о финансовых рынках, в частности Форекс. В отклике укажите ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • SEO Копирайтинг Бизнес ОАЭ (РУ/EN)

    Нужно сделать несколько SEO статей на тему до 3к знаков: - РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ В ОАЭ - ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ОАЭ Языки: ру, en Жду от вас предложения, примеры, цены, сроки

    SEO-копирайтинг
    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Копирайтер статей на английском (IT)

    Приветствую! Необходимо написать 8 статей - тематика QSR restaurants + digital signage, education + digital signage, sosial media + digital signage. Необходимо будет погрузиться в тему и написать в первую очередь полезный для потенциальных клиентов текст, с ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Заказ-приемка текстов для 5 сайтов

    Здравствуйте! Нужно разместить заказы на тексты в бирже etxt, назначить исполнителей, проконтролировать выполнение, принять/отправить на доработку. Корректура/редактура не нужна, это можно отправлять на доработку, если таких моментов много. Сформировать по каждому сайту zip архив с .doc ...

    Тексты для сайтаSEO-копирайтинг
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO копирайтинг контента для сайта

    Здравствуйте! Необходимо написать контент для сайта со следующей структурой: - главная страница (описание основных "болей" клиентов и предложения в их решении, так же дополнительные элементы в стиле посадочной продающей страницы) - проектное управление / project management - процессное ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести 100 текстов на сайте с русского на английский

    У нас есть задача по переводу контента сайта по отслеживанию посылок на английский язык. Сайт сейчас в разработке, поэтому увидеть его нельзя, но для понимания тематики примеры конкурентов parcelsapp.com postal.ninja Опишу некоторые задачи. Если заинтересуют даже некоторые задачи, ...

    Тексты для сайтаSEO-копирайтингSEO-оптимизация
    Переводы27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO-копирайтинг gambling/betting en, pl, de, fr, es (нужны украинцы)

    $3

    Здравствуйте! Мы наполняем сайты контентом и продвигаем их, поэтому нуждаемся в грамотных авторах. У нас проекты по темам гемблинга/беттинга, по которым [b]нужны SEO-тексты на английском языке[/b] ([b][u]иногда также на [/u][/b][b][u]польском, немецком, французском, испанском, португальском, ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Рерайт/копирайт текста для страниц сайта

    $1500

    Приветствую! Необходимо написать / переписать тексты на страницах сайта - тематика digital signage software. Мы ищем человека с высоким уровнем английского способного погрузиться в тему и написать качественный текст с добавлением SEO ключевых слов. Для начала 13 ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO копирайтинг

    Добрый день! Нужно написать несколько текстов для сайта (около 40).  Нужен опытный SEO-копирайтер, который хорошо владеет русским языком и способен погрузиться в тематику (оборудование для шиномонтажа).

    Тексты для сайтаSEO-копирайтинг
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • ТЗ на + SEO копирайтинг. 50+ статей. Ипотека: материнский капитал в РФ

    ТЗ на контент для SEO проекта. Задача: подготовить уникальный контент с форматированием, в полной аналогии с мкап.рф Количество знаков с пробелами на статью: 7000, оптимальное. Статей: от 60 х 7000 = 420.000. К каждой статье подобрать 1 релевантную ...

    SEO-копирайтингСемантическое ядро
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO-копирайтинг на тему пригона авто

    Здравствуйте, нужно написать грамотные SEO-текста на тему авто из США, Кореи, Европы, это будут как информационные статьи в блог (например сравнение нескольких авто), так и описания для категорий, примерный объем работы 100к символов без пробела. ...

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовить SEO копирайтинг интернет магазина

    Мы ищем сео копирайтера для подготовки текста товаров интернет магазина. Для товаров необходимо описывать по необходимости общую информацию, состав/материал.  Работаете напрямую с заказчиком, собираете информацию, проводите редактуру, публикуете. Работать надо будет в текстовом редакторе, а заносить данные ...

    БитриксSEO-копирайтингSEO-оптимизация
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подготовить SEO копирайтинг интернет магазина

    Добрый день Мы ищем сео копирайтера для подготовки текста товаров интернет магазина. Для товаров необходимо описывать по необходимости общую информацию, состав/материал. Работаете напрямую с заказчиком, собираете информацию, проводите редактуру, публикуете. Работать надо будет в текстовом редакторе, а ...

    БитриксSEO-копирайтингSEO-оптимизация
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO копирайтинг

    1. Нужно переназвать товары в магазине (в Эксель) с максимально корректным вхождением в ключевые слова и правильным порядком слов 2. Необходимо написать 29 текстов по тз (не более 1500 знаков в каждом

    SEO-копирайтинг
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтер - журналист по теме криптовалют

    Обязанности: - мониторинг информационной среды на предмет актуальных инфоповодов; - копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг; - написание новостных статей;- написание информационных и PR-текстов; - размещение и редактирование контента на сайте (cms Word Press) - подготовка текста для презентаций - анализ рынка криптовалют - ...

    BlockchainSEO-копирайтинг
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад