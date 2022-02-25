SEO-копирайтинг

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- WordPressSEO-копирайтингРедактирование и Корректура14 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходим копирайтер с навыками seo, разбирающийся в продвижении instagram, smm, алгоритмах. Коммерческая статья будет размещена на сайте, написание на английском языке на американскую аудиторию. Уровень английского строго C+. Будет производиться вычитка и пруфрид нейтивом на ...Статьи для сайтаSEO-копирайтингКопирайтинг12 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется копирайтер для написания обзоров о форекс брокере. Желательно с навыками SEO копирайтинга и умением писать продающие тексты. Требования к исполнению: • Обязательно должен присутствовать опыт написания текстов о финансовых рынках, в частности Форекс. В отклике укажите ...SEO-копирайтингЗакрытгод назад
Нужно сделать несколько SEO статей на тему до 3к знаков: - РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ В ОАЭ - ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ОАЭ Языки: ру, en Жду от вас предложения, примеры, цены, срокиSEO-копирайтингПродающие тексты1 исполнительЗавершенгод назад
Приветствую! Необходимо написать 8 статей - тематика QSR restaurants + digital signage, education + digital signage, sosial media + digital signage. Необходимо будет погрузиться в тему и написать в первую очередь полезный для потенциальных клиентов текст, с ...SEO-копирайтингЗакрытгод назад
Ниши :- Антиквариат- золото/серебро- ювелирные изделия- бриллианты- монеты- часы ролекс.- Дом, машины и все что внутри дома под ключ Скину полное тз компетентным людям!SEO-копирайтингПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте! Нужно разместить заказы на тексты в бирже etxt, назначить исполнителей, проконтролировать выполнение, принять/отправить на доработку. Корректура/редактура не нужна, это можно отправлять на доработку, если таких моментов много. Сформировать по каждому сайту zip архив с .doc ...Тексты для сайтаSEO-копирайтингНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо написать контент для сайта со следующей структурой: - главная страница (описание основных "болей" клиентов и предложения в их решении, так же дополнительные элементы в стиле посадочной продающей страницы) - проектное управление / project management - процессное ...SEO-копирайтингКопирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
У нас есть задача по переводу контента сайта по отслеживанию посылок на английский язык. Сайт сейчас в разработке, поэтому увидеть его нельзя, но для понимания тематики примеры конкурентов parcelsapp.com postal.ninja Опишу некоторые задачи. Если заинтересуют даже некоторые задачи, ...Тексты для сайтаSEO-копирайтингSEO-оптимизацияПереводы27 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Здравствуйте! Мы наполняем сайты контентом и продвигаем их, поэтому нуждаемся в грамотных авторах. У нас проекты по темам гемблинга/беттинга, по которым [b]нужны SEO-тексты на английском языке[/b] ([b][u]иногда также на [/u][/b][b][u]польском, немецком, французском, испанском, португальском, ...SEO-копирайтингКопирайтинг2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1
Добрый день. В интернет-магазин нужно написать 25 текстов. По 1500-2000 знаков. ТЗ от СЕОшника есть, отправлю вам при заинтересованности. Бюджет: от 100р / 1000 знаковSEO-копирайтингКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $1500
Приветствую! Необходимо написать / переписать тексты на страницах сайта - тематика digital signage software. Мы ищем человека с высоким уровнем английского способного погрузиться в тему и написать качественный текст с добавлением SEO ключевых слов. Для начала 13 ...SEO-копирайтингКопирайтинг8 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Нужно написать несколько текстов для сайта (около 40). Нужен опытный SEO-копирайтер, который хорошо владеет русским языком и способен погрузиться в тематику (оборудование для шиномонтажа).Тексты для сайтаSEO-копирайтингКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
ТЗ на контент для SEO проекта. Задача: подготовить уникальный контент с форматированием, в полной аналогии с мкап.рф Количество знаков с пробелами на статью: 7000, оптимальное. Статей: от 60 х 7000 = 420.000. К каждой статье подобрать 1 релевантную ...SEO-копирайтингСемантическое ядроКопирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, нужно написать грамотные SEO-текста на тему авто из США, Кореи, Европы, это будут как информационные статьи в блог (например сравнение нескольких авто), так и описания для категорий, примерный объем работы 100к символов без пробела. ...SEO-копирайтингКопирайтинг17 заявокЗакрыт2 года назад
Мы ищем сео копирайтера для подготовки текста товаров интернет магазина. Для товаров необходимо описывать по необходимости общую информацию, состав/материал. Работаете напрямую с заказчиком, собираете информацию, проводите редактуру, публикуете. Работать надо будет в текстовом редакторе, а заносить данные ...БитриксSEO-копирайтингSEO-оптимизацияКопирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день Мы ищем сео копирайтера для подготовки текста товаров интернет магазина. Для товаров необходимо описывать по необходимости общую информацию, состав/материал. Работаете напрямую с заказчиком, собираете информацию, проводите редактуру, публикуете. Работать надо будет в текстовом редакторе, а ...БитриксSEO-копирайтингSEO-оптимизацияКопирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Нужно переназвать товары в магазине (в Эксель) с максимально корректным вхождением в ключевые слова и правильным порядком слов 2. Необходимо написать 29 текстов по тз (не более 1500 знаков в каждомSEO-копирайтингКопирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
- $498
Нужно сделать описание / заголовки для товаров в интренет-магазине в каталоге, тематика - строительные материалыSEO-копирайтингПродающие тексты32 заявкиЗакрыт2 года назад
Обязанности: - мониторинг информационной среды на предмет актуальных инфоповодов; - копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг; - написание новостных статей;- написание информационных и PR-текстов; - размещение и редактирование контента на сайте (cms Word Press) - подготовка текста для презентаций - анализ рынка криптовалют - ...BlockchainSEO-копирайтингЗакрыт2 года назад