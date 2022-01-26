SEO-копирайтинг gambling/betting en, pl, de, fr, es (нужны украинцы)

Здравствуйте!

Мы наполняем сайты контентом и продвигаем их, поэтому нуждаемся в грамотных авторах. У нас проекты

по темам гемблинга/беттинга, по которым нужны SEO-тексты на английском языке ( иногда также на польском, немецком, французском, испанском, португальском, итальянском, турецком языках ) по подробным ТЗ со структурой и ключевыми словами.

Мы ищем украинских копирайтеров с опытом написания текстов на английском и/или других языках. Однако может быть внутренняя коммуникация с SEO-специалистом и редактором проекта на украинском.

Обязателен опыт в копирайтинге по указанной теме от 1 года, новичков не рассматриваем.

Нам нужны самостоятельные копирайтеры, фрилансеры или постоянные сотрудники, мы не работаем с другими командами, микро-агентствами и прочими подрядчиками.

Нужны будут такие тексты

обзоры онлайн-казино и их бонусных программ;

обзоры букмекеров и их бонусных программ;

описания слотов, игр казино;

тексты в блог по теме гемблинга/беттинга.

Предлагаем:

Писать по ставке $2.5 ( на английском, польском, турецком ) или $3.5 ( на итальянском, испанском, португальском, немецком, французском ) за 1000 символов без пробелов

на английском, польском, турецком на итальянском, испанском, португальском, немецком, французском Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.

каждую неделю Работу в любое удобное для вас время.

Команду всегда готовую к обсуждению и диалогу, без звездных болезней и "профессиональной титулированности".

Как нашему копирайтеру вам важно будет:

Уметь писать об одном и том же разными словами, не уставать от однообразности тематики.

Нормально относиться к доработке своих текстов и обратной связи со стороны. Каждый текст будет проходить две-три проверки: первая – от руководителя команды; вторая (иногда) – от носителя английского языка, третья – от главредактора/SEO-специалистов.

Писать ежедневно от 5-10 тысяч знаков. Сроки оговариваем заранее, можно писать в свободное и удобное время.

Для отбора копирайтеров из заинтересованных кандидатов мы используем оплачиваемое тестовое задание.

Сперва мы можем платить каждые несколько дней для установления доверительных отношений, потом раз в одну-две недели после сдачи определенного объема работ, проверки, доработки и принятия.

Если вы из Украины, готовы работать удаленно, имеете опыт в такой работе на английском языке, пожалуйста, оставьте заявку:

напишите о себе и своем опыте в копирайтинге;

покажите примеры работ по теме гемблинга/беттинга на английском языке;

выполните оплачиваемое тестовое задание в течение 1-2 рабочих дней.

Ссылки на примеры текстов по нашим проектам есть в нашем профиле)