SEO-копирайтинг gambling/betting en, pl, de, fr, es (нужны украинцы)

$3
КопирайтингЗакрыт2 заявки998 просмотров
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Здравствуйте!

Мы наполняем сайты контентом и продвигаем их, поэтому нуждаемся в грамотных авторах. У нас проекты

по темам гемблинга/беттинга, по которым нужны SEO-тексты на английском языке (иногда также на польском, немецком, французском, испанском, португальском, итальянском, турецком языках) по подробным ТЗ со структурой и ключевыми словами.

Мы ищем украинских копирайтеров с опытом написания текстов на английском и/или других языках. Однако может быть внутренняя коммуникация с SEO-специалистом и редактором проекта на украинском.

  • Обязателен опыт в копирайтинге по указанной теме от 1 года, новичков не рассматриваем.
  • Нам нужны самостоятельные копирайтеры, фрилансеры или постоянные сотрудники, мы не работаем с другими командами, микро-агентствами и прочими подрядчиками.
Нужны будут такие тексты:

  • обзоры онлайн-казино и их бонусных программ;
  • обзоры букмекеров и их бонусных программ;
  • описания слотов, игр казино;
  • тексты в блог по теме гемблинга/беттинга.
Предлагаем:

  • Писать по ставке $2.5   (на английском, польском, турецком) или $3.5   (на итальянском, испанском, португальском, немецком, французском) за 1000 символов без пробелов
  • Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.
  • Работу в любое удобное для вас время.
  • Команду всегда готовую к обсуждению и диалогу, без звездных болезней и "профессиональной титулированности".
Как нашему копирайтеру вам важно будет:

  • Уметь писать об одном и том же разными словами, не уставать от однообразности тематики.
  • Нормально относиться к доработке своих текстов и обратной связи со стороны. Каждый текст будет проходить две-три проверки: первая – от руководителя команды; вторая (иногда) – от носителя английского языка, третья – от главредактора/SEO-специалистов.
  • Писать ежедневно от 5-10 тысяч знаков. Сроки оговариваем заранее, можно писать в свободное и удобное время.
Для отбора копирайтеров из заинтересованных кандидатов мы используем оплачиваемое тестовое задание.

Сперва мы можем платить каждые несколько дней для установления доверительных отношений, потом раз в одну-две недели после сдачи определенного объема работ, проверки, доработки и принятия.

Если вы из Украины, готовы работать удаленно, имеете опыт в такой работе на английском языке, пожалуйста, оставьте заявку:

  • напишите о себе и своем опыте в копирайтинге;
  • покажите примеры работ по теме гемблинга/беттинга на английском языке;
  • выполните оплачиваемое тестовое задание в течение 1-2 рабочих дней.
Откликайтесь на почту [email protected].

Ссылки на примеры текстов по нашим проектам есть в нашем профиле)

Мы готовы к качественному и долгосрочному сотрудничеству и доступны в любое время!)

2 года назад
handswithpens
Дмитрий 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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