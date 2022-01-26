Для долгосрочного сотрудничества нужны грамотные копирайтеры. Темы: интернет, красота, таможенные услуги, афиша концертов (описание услуг и товаров на разные сайты). Требования: списки, ключи, уникальность от 90%, не более 7 баллов по Тургеневу, от 8 баллов ...
SEO-копирайтинг gambling/betting en, pl, de, fr, es (нужны украинцы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Мы наполняем сайты контентом и продвигаем их, поэтому нуждаемся в грамотных авторах. У нас проекты
по темам гемблинга/беттинга, по которым нужны SEO-тексты на английском языке (иногда также на польском, немецком, французском, испанском, португальском, итальянском, турецком языках) по подробным ТЗ со структурой и ключевыми словами.
Мы ищем украинских копирайтеров с опытом написания текстов на английском и/или других языках. Однако может быть внутренняя коммуникация с SEO-специалистом и редактором проекта на украинском.
- Обязателен опыт в копирайтинге по указанной теме от 1 года, новичков не рассматриваем.
- Нам нужны самостоятельные копирайтеры, фрилансеры или постоянные сотрудники, мы не работаем с другими командами, микро-агентствами и прочими подрядчиками.
- обзоры онлайн-казино и их бонусных программ;
- обзоры букмекеров и их бонусных программ;
- описания слотов, игр казино;
- тексты в блог по теме гемблинга/беттинга.
- Писать по ставке $2.5 (на английском, польском, турецком) или $3.5 (на итальянском, испанском, португальском, немецком, французском) за 1000 символов без пробелов
- Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.
- Работу в любое удобное для вас время.
- Команду всегда готовую к обсуждению и диалогу, без звездных болезней и "профессиональной титулированности".
- Уметь писать об одном и том же разными словами, не уставать от однообразности тематики.
- Нормально относиться к доработке своих текстов и обратной связи со стороны. Каждый текст будет проходить две-три проверки: первая – от руководителя команды; вторая (иногда) – от носителя английского языка, третья – от главредактора/SEO-специалистов.
- Писать ежедневно от 5-10 тысяч знаков. Сроки оговариваем заранее, можно писать в свободное и удобное время.
Сперва мы можем платить каждые несколько дней для установления доверительных отношений, потом раз в одну-две недели после сдачи определенного объема работ, проверки, доработки и принятия.
Если вы из Украины, готовы работать удаленно, имеете опыт в такой работе на английском языке, пожалуйста, оставьте заявку:
- напишите о себе и своем опыте в копирайтинге;
- покажите примеры работ по теме гемблинга/беттинга на английском языке;
- выполните оплачиваемое тестовое задание в течение 1-2 рабочих дней.
Ссылки на примеры текстов по нашим проектам есть в нашем профиле)
Мы готовы к качественному и долгосрочному сотрудничеству и доступны в любое время!)
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