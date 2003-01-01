Уроки и репетиторство: делиться знаниями так просто!

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Если вы в совершенстве знаете свое дело, обладаете ценными навыками и знаниями, возможно, самое время задуматься о репетиторстве! Это отличный способ заработка, причем дистанционные уроки вообще не потребуют от вас ничего особо сложного: не нужно ездить по всему городу к ученикам, выбирая время, удобное для них, возить с собой конспекты, пособия, учебные материалы. Работать репетитором могут и студенты, хорошо успевающие по предметам, и преподаватели, и даже те, кто не имеет к профессии учителя никакого отношения, но прекрасно разбирается в востребованной сфере.

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