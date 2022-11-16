Конспект урока

$10
Уроки и РепетиторствоЗавершен3 заявки676 просмотров
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Разработать конспект урока по теме "Функции фольклорных элементов в цикле повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки", а именно рассмотреть повесть "Вечер накануне Ивана купала". Легенду о папоротнике

на 3 страницы

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к 31 января 

2 года назад
kristinagoncharo
Великанова 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
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pintawine
Надежда 
27 летМолдова
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$10
2 дня
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