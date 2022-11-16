Добрый день! Ищу учителя в программе SketchUp, дистанционно. Жду ответа) Яна
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать конспект урока по теме "Функции фольклорных элементов в цикле повестей "Вечера на хуторе близ Диканьки", а именно рассмотреть повесть "Вечер накануне Ивана купала". Легенду о папоротнике
на 3 страницы
Написать цели
Задачи
к 31 января
- Похожие заказы
- Уроки и Репетиторство2 заявкиЗакрыт2 года назад
Мне нужно научиться рисовать в аниме стилистике за 3-7 дней. Это разумеется невозможно, но гораздо менее невозможно когда есть руководитель. Руководитель получает зарплату независимо от результата.Закрыт2 года назад
Шукаю репетитора по німецькій мові для себе.Закрыт2 года назад
Ищу учителя немецкого с сильной грамматикой (желательно хорошо структурированной) для сына (14), у которого немецкий его родной язык, но очень слабая грамматика и много ошибок в тексте.Уроки и Репетиторствонет заявокЗакрыт2 года назад
Хотелось бы разобраться структуры блокчейна, что такое майнинг, трейдинг и остальные базовые понятияУроки и Репетиторство3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Репетитор по английскому языку в Екатеринбурге на дому. Адрес: ул Героев России 35. Для путешествий взрослому человеку. Уровень - Elementary.Закрыт2 года назад
Мне 25 лет. Занимаюсь продажами, но хочу начать заниматься инвестициями и трейдингу. Цену за урок готов обсудитьЗакрыт2 года назад
Нужно разработать программу курса по Microsoft Office 2021 (Word, Excel, PowerPoint) и записать курс. Курс должен состоять из блоков посвященных каждой программе (по 5 уроков). Продолжительность каждого урока 45-60 минут. С нашей стороны помощь при записи и ...Уроки и Репетиторство1 заявкаЗакрыт2 года назад
хочу научиться: выполнять задания люблю учиться легко понимаю тоисть человка который все пояснит и покажетУроки и Репетиторство6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно составить математическую формулу, которая будет высчитывать матрицу наполнения товаром магазинов. #математика #логистика #1СУроки и Репетиторство1 исполнительЗавершен2 года назад