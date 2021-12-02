Хотелось бы разобраться структуры блокчейна, что такое майнинг, трейдинг и остальные базовые понятия
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Ищу учителя немецкого с сильной грамматикой (желательно хорошо структурированной) для сына (14), у которого немецкий его родной язык, но очень слабая грамматика и много ошибок в тексте.
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