Ищу учителя немецкого с сильной грамматикой

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Ищу учителя немецкого с сильной грамматикой (желательно хорошо структурированной) для сына (14), у которого немецкий его родной язык, но очень слабая грамматика и много ошибок в тексте.

2 года назад
NADiA_Kossi
Надия 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад