Репетитор по английскому языку

Что необходимо. 1. Провести очный семинар на 3-4 часа + потом возможны на вопросы дистанционно 2. Провести в Киеве, в центре (можно жить, можно приехать утром и затем уехать) 3. Всего 6-10 слушателей, страховой сектор 4. Рассказать в общем ...