$20
Ищется репетитор по английскому языку в Екатеринбурге для взрослых. Уроки проводятся на дому. Уровень знаний - Elementary, акцент на подготовку к путешествиям.
Уроки и Репетиторство2 заявки
Закрыт
3 года назад
Ищется репетитор по английскому языку в Екатеринбурге для взрослых. Уроки проводятся на дому. Уровень знаний - Elementary, акцент на подготовку к путешествиям.
Ищется специалист для проведения обучения по программе Microsoft Access в удаленном формате. Необходимы навыки работы с базами данных и умение обучать. Обучение должно охватывать основные функции и возможности программы.