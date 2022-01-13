Sayich

Сая Sayich

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Обучение программе Microsoft Access

    Ищется специалист для проведения обучения по программе Microsoft Access в удаленном формате. Необходимы навыки работы с базами данных и умение обучать. Обучение должно охватывать основные функции и возможности программы.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    3 года назад