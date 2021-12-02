Ищу преподавателя для изучения криптовалюты (начинающий уровень)

Уроки и РепетиторствоЗакрыт3 заявки1065 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хотелось бы разобраться структуры блокчейна, что такое майнинг, трейдинг и остальные базовые понятия 

2 года назад
petrenko122
23 годаКипр
2 года в сервисе
Была
2 года назад