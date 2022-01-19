Нужно научиться рисовать в аниме стилистике

Уроки и РепетиторствоЗакрыт2 заявки655 просмотров
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Мне нужно научиться рисовать в аниме стилистике за 3-7 дней. Это разумеется невозможно, но гораздо менее невозможно когда есть руководитель. Руководитель получает зарплату независимо от результата.

2 года назад
guest_16429071886177
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв