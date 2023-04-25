Нарисовать проект как на картинке в SketchUp и сделать фото его!!! четкие картинки скину реальному выполнителю!
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- SketchUpИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Потрібно розробити візуалізацію вхідних дверей у програмі sketchup. Профіль 78 мм, розрізи в наявності. Розмір : 3000(h) x 2700 мм. Полотно - 1 шт. Більш детальну інформацію надамSketchUpЗакрыт5 месяцев назад
Создание 3d модели здания по фото (только Sketchup) Известна точная высота здания, есть много фото с разных ракурсов Главное - перенести формы: купола, арки, стены Также имеются другие заказы: ...3D-графика3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Есть: - планировка в SketchUp Нужно: - дизайн проэкт интерьера для кухни гостинной, достаточно будет рендеров. - визуализировать место перехода с коридора в гостинную - визуально отделить зону кухни от гостинойSketchUpИнтерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо выполнить 3d модель модульного двухэтажного здания, как на картинке (в 3ds max, sketchup, autocad и тд). Детали и размеры уточню при личной переписке. Сроки: 2 дня Прошу при отклике приложить примеры подобных работ, если имеются.3D-графика7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужно выполнить проект каркасного дачного дома (60 м2) по уже имеющемуся архитектурному проекту со всеми размерами. Необходимо разделить все фазы работ (фундамент, стены, обшивка стен, утепление, страпильная система, крыша, электрика, сантехника...)SketchUpИнтерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Срочно, к завтрашнему утру, нужен дизайн одной комнаты, зала, пол, стены, потолок, мебель и декор. Что от меня требуется и сколько за работу? Благодарю. Галина.SketchUpДизайн комнатыЗакрыт7 месяцев назад
задание расписано в методичке, использовать SketchUp. Задание, примерное содержание и методичку прикрепил. Введение и заключение не нужно, только основную часть. Если коротко, то в начале вы создаёте выставочное пространство (чертежи и прочее), моделируете его в ...SketchUpРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Уже имеется 3д модель объектов на которых нужно выполнить цветовое решение. Эскиз с цветовым решением уже есть, нужно выполнить его в sketchup, а так же добавить освещение на фасаде.Закрыт7 месяцев назад
[url=https://www.weblancer.net/projects/arhitektura-zdanij-75/dom-v-sketchup-1193623/]sketchup[/url]!!!!доработайте работу. нужно изобразить дачный участок в классическом стиле, примерно. У меня положено начало, но не могу доделать. помогитеSketchUpЗакрыт8 месяцев назад
Создать 3d модель по картинке3D-графика8 заявокЗакрыт8 месяцев назад
1. Работа в Sketchup ▪ Организация файлов – группы и компоненты ▪ Иерархия - слои ▪ Виды - сцены 2. Оформление пространства по заданным условиям ▪ Функциональная схема ▪ Линии прохода ▪ Акценты и пространственное решение 3. Создайте презентацию проекта ▪ Чертежи в ...SketchUpИнтерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
дом ИМЕННО в sketchup поднять дом включая мебель окна и , вывести фасады и разрезы в dwg также имеются заказы на рабочку, визуализацию работы много, это только пробный заказSketchUpАрхитектура зданий1 исполнительЗавершенгод назад
Выставить объём , Нужна детализация объема в программе скетчап , на основе имеющегося планировочного решения. Необходимо подобрать , скачать оптимизировать модели мебели, покрытий на основе коллажей. По возможности визуализировать объект также в скетче. Объект- 56 ...SketchUpИнтерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрытгод назад
Потрібно зробити візуалізацію в Sketchup. Рендер не потрібен, потрібен файл, який я зможу відкрити в sketchup (й надалі редагувати/доповнювати). Прикріплюю ескіз з Фотошопу з top perspective. Важливий момент — вірне співвідношення пропорцій між елементами; здебільшого це ...SketchUpPhotoshopЗакрытгод назад
Необходимо подготовить проект с SketchUp стола-гриль. Данный стол будет изготавливаться из металла по чертежам SketchUp. По сути нужно из фотогрифии из интернета спроектировать стол гриль, предусмотреть технологические отверстия для крепежа и технологические особенности для сборки ...SketchUpЧертежи и Схемы6 заявокЗакрытгод назад
Потрібно зробити 3D моделі 2 стільців для програми SketchUp та 3Ds Max3ds MaxSketchUp3D-графика13 заявокЗакрытгод назад
делаю дипломную работу на тему настройка локальной сети школе, и мне надо макет этих ноутбуков столов т.д как на картинке. в SketchUPSketchUpЗакрыт2 года назад
Есть наброски и расположения основных элементов. Нужно подготовить в точных размерах учитывая размеры окон, дверей, техники (размеры предоставляю) план для расчета материалов и планы для строителей. Оплата только почасовая. присылайте ваши ставки и примеры работы.SketchUpЧертежи и Схемы1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Визуализация в Sketchup конструкции тоннеля с арочным сводом, выполненного из блоков различной формы. Тоннель имеет уклон в горизонтальной плоскости. Стены тоннеля гладкие. Блоки примыкают друг к другу не только по тонкой кромке, но и полными ...SketchUpАрхитектура зданий2 заявкиЗакрыт2 года назад