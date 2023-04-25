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  • Візуалізація вхідних дверей із дерева (тришаровий брус)

    Потрібно розробити візуалізацію вхідних дверей у програмі sketchup.  Профіль 78 мм, розрізи в наявності. Розмір : 3000(h) x 2700 мм. Полотно - 1 шт. Більш детальну інформацію надам

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Работа в Sketchup

    Создание 3d модели здания по фото (только Sketchup) Известна точная высота здания, есть много фото с разных ракурсов Главное - перенести формы: купола, арки, стены Также имеются другие заказы:  ...

    SketchUp3D-модель
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн кухня-гостиная (47m2)

    Есть: - планировка в SketchUp Нужно: - дизайн проэкт интерьера для кухни гостинной, достаточно будет рендеров. - визуализировать место перехода с коридора в гостинную - визуально отделить зону кухни от гостиной

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сделать 3d модель модульного здания

    Необходимо выполнить 3d модель модульного двухэтажного здания, как на картинке (в 3ds max, sketchup, autocad и тд). Детали и размеры уточню при личной переписке.  Сроки: 2 дня  Прошу при отклике приложить примеры подобных работ, если имеются.

    AutoCAD3ds MaxSketchUp3D-модель
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • 3d проект небольшого дома в sketchup по уже имеющемуся арх. проекту

    Нужно выполнить проект каркасного дачного дома (60 м2) по уже имеющемуся архитектурному проекту со всеми размерами. Необходимо разделить все фазы работ (фундамент, стены, обшивка стен, утепление, страпильная система, крыша, электрика, сантехника...)

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Задание, SketchUp

    задание расписано в методичке, использовать SketchUp. Задание, примерное содержание и методичку прикрепил. Введение и заключение не нужно, только основную часть. Если коротко, то в начале вы создаёте выставочное пространство (чертежи и прочее), моделируете его в ...

    SketchUp
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Выполнить заливку в sketchup.

    Уже имеется 3д модель объектов на которых нужно выполнить цветовое решение. Эскиз с цветовым решением уже есть, нужно выполнить его в sketchup, а так же добавить освещение на фасаде.

    SketchUp3D-модель
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Дачный участок в sketchup ДОДЕЛАТЬ!

    [url=https://www.weblancer.net/projects/arhitektura-zdanij-75/dom-v-sketchup-1193623/]sketchup[/url]!!!!доработайте работу. нужно изобразить дачный участок в классическом стиле, примерно. У меня положено начало, но не могу доделать. помогите

    SketchUp
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Проект в Скетчап СРОЧНО

    1. Работа в Sketchup ▪ Организация файлов – группы и компоненты ▪ Иерархия - слои ▪ Виды - сцены 2. Оформление пространства по заданным условиям ▪ Функциональная схема ▪ Линии прохода ▪ Акценты и пространственное решение 3. Создайте презентацию проекта ▪ Чертежи в ...

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Дом в sketchup

    дом ИМЕННО в sketchup поднять дом включая мебель окна и , вывести фасады и разрезы в dwg также имеются заказы на рабочку, визуализацию работы много, это только пробный заказ

    SketchUp
    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Проектирование в программе sketchup

    Выставить объём , Нужна детализация объема в программе скетчап , на основе имеющегося  планировочного решения. Необходимо подобрать , скачать оптимизировать модели мебели, покрытий на основе коллажей. По возможности визуализировать объект также в скетче. Объект- 56 ...

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Проста 3D візуалізація в Sketchup з макету photoshop

    Потрібно зробити візуалізацію в Sketchup. Рендер не потрібен, потрібен файл, який я зможу відкрити в sketchup (й надалі редагувати/доповнювати). Прикріплюю ескіз з Фотошопу з top perspective. Важливий момент — вірне співвідношення пропорцій між елементами; здебільшого це ...

    SketchUpPhotoshop
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • SketchUp

    Необходимо подготовить проект с SketchUp стола-гриль. Данный стол будет изготавливаться из металла по чертежам SketchUp. По сути нужно из фотогрифии из интернета спроектировать стол гриль, предусмотреть технологические отверстия для крепежа и технологические особенности для сборки ...

    SketchUp
    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка плана микро дома в SketchUp: каркас, электрика, вода

    Есть наброски и расположения основных элементов. Нужно подготовить в точных размерах учитывая размеры окон, дверей, техники (размеры предоставляю) план для расчета материалов и планы для строителей. Оплата только почасовая. присылайте ваши ставки и примеры работы.

    SketchUp
    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Тоннель с арочным сводом из блоков

    Визуализация в  Sketchup конструкции тоннеля с арочным сводом, выполненного из блоков различной формы. Тоннель имеет уклон в горизонтальной плоскости. Стены тоннеля гладкие. Блоки примыкают друг к другу не только по тонкой кромке, но и полными ...

    SketchUp
    Архитектура зданий2 заявки
    Закрыт
    2 года назад