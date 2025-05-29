Приветствую!

Интересует воплощение в осязаемой форме нижеизложенного концепта.



Импортировать в Sketchup (или другой сервис) план гавани с Google Earth Pro (QGIS или OpenStreetMap) и на этой основе визуализировать нижеописанные задачи.



За фотореализмом не гонюсь - важно, чтобы узнавался ландшафт и было понятно о чем идет речь без дополнительных контекстов \ для неподготовленного зрителя.



Несколько слов о проекте:

Морская гавань. От берега в море уходит волнолом протяженностью в 1400 м. В крайней точке расположен маяк.

Волнолом разделен полукруглыми "карманами" на три части (хорошо видны на плане).

Напротив каждого "кармана" с внутренней стороны гавани будут смонтированы плавучие платформы.

Основная функция платформ — остановка водной маршрутки, которая будет курсировать от берега к каждой из трёх платформ на волнорезе. Водная маршрутка — это катамаран на базе модулей плавучести (фото\видео по ссылкам ниже).

Помимо остановки, платформы будут использованы для установки модульных конструкций разного предназначения (кафе, музей, сцена и т.п.).



Цели:

- Обозначить местность и платформы на волнорезе (по примеру обозначенному в ТЗ ниже по ссылке) и несколько конструкций для установки на платформы: кафе \ офис \ сцена и т.п. (допустимы готовые ассеты этих конструкций);

- Визуализировать водную маршрутку;

- Обозначить маршрут движения маршрутки на плане;

- Несколько ракурсов гавани.

Детали ТЗ и обзорное видео гавани: https://telegra.ph/Mole-06-03-4

GoogleEarth: Карта

Референсы платформ и катамаранов \ маршруток:

- катамаран https://www.perebo.com/leisure-bbq-party-boats/

- платформа https://www.perebo.com/products/floating-platforms/



Доступны дополнительные материалы (чертежи гавани).





Оплата через систему.

С удовольствием посотрудничаю с ответственным и талантливым исполнителем.



Миру Мир!