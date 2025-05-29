Требуется выполнить анимацию речи для готовой 3D модели с использованием лицевой анимации. Предпочтительно использование blendshapes в Autodesk Maya. Модель готова к анимации и предоставлены подготовленные blendshapes. В качестве референсов можно использовать примеры из Love, Death Robots и других. Обсуждение применения motion capture возможно. Бюджет будет оговорен.
Визуализация движения катамарана по морской гавани
Приветствую!
Интересует воплощение в осязаемой форме нижеизложенного концепта.
Импортировать в Sketchup (или другой сервис) план гавани с Google Earth Pro (QGIS или OpenStreetMap) и на этой основе визуализировать нижеописанные задачи.
За фотореализмом не гонюсь - важно, чтобы узнавался ландшафт и было понятно о чем идет речь без дополнительных контекстов \ для неподготовленного зрителя.
Несколько слов о проекте:
Морская гавань. От берега в море уходит волнолом протяженностью в 1400 м. В крайней точке расположен маяк.
Волнолом разделен полукруглыми "карманами" на три части (хорошо видны на плане).
Напротив каждого "кармана" с внутренней стороны гавани будут смонтированы плавучие платформы.
Основная функция платформ — остановка водной маршрутки, которая будет курсировать от берега к каждой из трёх платформ на волнорезе. Водная маршрутка — это катамаран на базе модулей плавучести (фото\видео по ссылкам ниже).
Помимо остановки, платформы будут использованы для установки модульных конструкций разного предназначения (кафе, музей, сцена и т.п.).
Цели:
- Обозначить местность и платформы на волнорезе (по примеру обозначенному в ТЗ ниже по ссылке) и несколько конструкций для установки на платформы: кафе \ офис \ сцена и т.п. (допустимы готовые ассеты этих конструкций);
- Визуализировать водную маршрутку;
- Обозначить маршрут движения маршрутки на плане;
- Несколько ракурсов гавани.
Детали ТЗ и обзорное видео гавани: https://telegra.ph/Mole-06-03-4
GoogleEarth: Карта
Референсы платформ и катамаранов \ маршруток:
- катамаран https://www.perebo.com/leisure-bbq-party-boats/
- платформа https://www.perebo.com/products/floating-platforms/
Доступны дополнительные материалы (чертежи гавани).
Оплата через систему.
С удовольствием посотрудничаю с ответственным и талантливым исполнителем.
Миру Мир!
Заявки фрилансеров
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