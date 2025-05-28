Аниматор для мобильного проекта

Ищу аниматора для мобильного проекта, который будет заниматься переносом существующих анимаций с одного рига на другой, а также созданием новых анимаций для персонажей по референсам (фото позы, видео движений). Идеальный кандидат должен иметь опыт работы в Maya и создавать лицевые анимации и анимации всего тела для реалистичных персонажей, быть внимательным к мелочам и готовым быстро включиться в работу. Условия работы: проектная работа, удалённо, гибкий график, оплата по договорённости.