Добрый день!

Сколько может стоить чтобы в таком стиле сделать видео на 15 секунд

как заставку для подкаста.

Текст и лого я дам, по сути можно с моего примера тупо скопировать.

После чего надо адаптировать под размеры 16-9, 1-1, 9-16

(От 5 до 9 коротких фраз)