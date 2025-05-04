Анимация

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Открыт7 заявок38 просмотров

Добрый день!
Сколько может стоить чтобы в таком стиле сделать видео на 15 секунд
как заставку для подкаста.
Текст и лого я дам, по сути можно с моего примера тупо скопировать.
После чего надо адаптировать под размеры 16-9, 1-1, 9-16
(От 5 до 9 коротких фраз)

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