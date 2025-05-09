Розробка проєкту в Blender

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открытнет заявок16 просмотров

Створити анімацію у якій зображено стіл на якому є 28 фішок доміно.

Фішки розкладені на столі неподалік одна від одної утворюючи змійку. Під

дією зовнішньої сили (наприклад малого м’яча) відбувається вдаряння

першого доміно, який падає на наступну фішку і так процес продовжується

поки не впаде остання фішка (фішки в доміно створити реалістичними та

розмістити на них точки від 1 до 6, як у справжніх). Завдання розробити використовуючи фізичні властивості об’єктів

тіл. До анімації додати оточення (створити самостійно та застосувати текстури

або використати готові із сайту https://hdri-haven.com/).

3D-моделированиеBlenderWindowsСоздание анимаций
день назад
Женя
 
21 год
день в сервисе
Была
20 часов назад

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