Nikiton_VRN

Никита Nikiton_VRN

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Реалистичная 3D-графика

Я много лет занимаюсь 3D-моделированием, графическим дизайном, обработкой изображений. В активе так же огромный опыт в сфере профессиональной фотосъемки. Буду рад, если мои навыки помогут в решении ваших задач!

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Отзывы заказчиков

darl1ng96
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$57
10 баллов
3 года назад
Собрать электронную часть модели в obj
Однозначно рекомендую
darl1ng96
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$21
10 баллов
3 года назад
Создать 3д модели в формате glb и добавить кнопку вкл/выкл.
все четко!
Отличный заказ. Мне понравилось!
Ответный отзыв
darl1ng96
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$170
10 баллов
4 года назад
Необходимо создать рендерные изображения устройства
Отличная работа! рекомендую
Виктория - замечательный заказчик. Всегда выдает четкие, хорошо иллюстрированные ТЗ, всегда на связи и быстро отвечает на вопросы по проектам. Работать комфортно и удобно. Рекомендую!
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darl1ng96
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Широкое гнездо для спины и гнездо для переднего сенсора с петлями
Продолжаем сотрудничество
!
Ответный отзыв
darl1ng96
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Lia/ Создать гнездо для сенсора (июль)
Отличная работа! Ответственный и креативный 3Д дизайнер, рекомендую.
Отличный заказчик! Исчерпывающе точная постановка задачи, оперативное общение в процессе работы, чёткая оплата выполненных заказов! Категорически рекомендую к сотрудничеству ;-)
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