Реалистичная 3D-графика

Я много лет занимаюсь 3D-моделированием, графическим дизайном, обработкой изображений. В активе так же огромный опыт в сфере профессиональной фотосъемки. Буду рад, если мои навыки помогут в решении ваших задач!