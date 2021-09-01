Реалистичная 3D-графика
Я много лет занимаюсь 3D-моделированием, графическим дизайном, обработкой изображений. В активе так же огромный опыт в сфере профессиональной фотосъемки. Буду рад, если мои навыки помогут в решении ваших задач!
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Портфолио
- 3D визуализация Стеллажей53 просмотра
- 3D видео об использовании клипс для гипсокартона.58 просмотров
- Иллюстрация конструкции крепления кондиционера66 просмотров
- Визуализация интерьера74 просмотра
- 3D анимация устройства печи79 просмотров
- 3D анимация устройства фундамента56 просмотров
- 3D анимация серебряных колец49 просмотров
- 3D-визуализация фасада загородного дома48 просмотров
- Промдизайн. Разработка элементов прибора.64 просмотра
- 3D-визуализация домов из СИП-панелей95 просмотров
- 3D-визуализация конструкций фундамента69 просмотров
- Визуализация продукта для маркетплейса71 просмотр
Отзывы заказчиков
$57
10 баллов
3 года назад
Однозначно рекомендую
$21
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Отличный заказ. Мне понравилось!
$170
10 баллов
4 года назад
Отличная работа! рекомендую
Ответный отзыв
Виктория - замечательный заказчик. Всегда выдает четкие, хорошо иллюстрированные ТЗ, всегда на связи и быстро отвечает на вопросы по проектам. Работать комфортно и удобно. Рекомендую!
$55
10 баллов
4 года назад
Продолжаем сотрудничество
$55
10 баллов
4 года назад
Отличная работа! Ответственный и креативный 3Д дизайнер, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Исчерпывающе точная постановка задачи, оперативное общение в процессе работы, чёткая оплата выполненных заказов! Категорически рекомендую к сотрудничеству ;-)