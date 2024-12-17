Ищется дизайнер интерьеров, который будет заниматься разработкой 3D-моделей и визуализаций кухонь, ванных, пристроек. Необходимо составлять планы помещений и закупочные листы, создавать проекты интерьеров «под ключ», а также подбирать материалы для проектов. Важен опыт работы в США или знание американской системы измерений, высшее образование в архитектуре или дизайне, наличие портфолио и знание программ Chief Architect, 3dsMax, SketchUP и других. Уровень английского языка - B2 и выше. Условия работы: зарплата дважды в месяц, удобный график, отпуск 28 дней, удаленная работа.