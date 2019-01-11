Архітектура. Дизайн інтер'єрів. 3D-графіка. Конструкторська документація.
Архітектор
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Володію ArchiCAD, Atlatis Studio, 3ds MAX+corona render
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ТОП-5— Архитектура зданий
ТОП-10— Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-20— Чертежи и Схемы
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ТОП-20— 3D-графика
ТОП-50— Ландшафтный дизайн
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Отзывы заказчиков
$13
7 баллов
5 лет назад
Проект был сдан, но с приличной задержкой по срокам
Ответный отзыв
Спасибо! Все прошло отлично!
$100
10 баллов
6 лет назад
Все быстро и качественно.
Ответный отзыв
Спасибо! Все как положено.
$200
10 баллов
6 лет назад
3ds Max
Очень хорошая работа, результатом доволен (Цветовое решение придумал тоже Максим). Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Спасибо за то,что обратились. Было интересно и приятно работать! Всем рекомендую!
$100
10 баллов
6 лет назад
все устраивает. нареканий нет
Ответный отзыв
Спасибо!
$5
10 баллов
7 лет назад
ArchiCAD
Все было сделано в сроки. Очень доволен работой.
Ответный отзыв
Рекомендую работать с Олегом. Отлично сформировал задание, поэтому все сделали быстро и без заминок. 5+ по всем параметрам!
Интерьеры и Экстерьеры
24 отзыва
$5/час
от $50от 2 дней
#8
Архитектура зданий
16 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#4
3D-графика
12 отзывов
$25/час
от $5от 1 дня
#18
Чертежи и Схемы
6 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#17
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$4/час
от $4от 4 дней
#32