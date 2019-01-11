webmax92

Максим webmax92

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Архітектура. Дизайн інтер'єрів. 3D-графіка. Конструкторська документація.

Архітектор 

Розрахунок  Приват,  Монобанк  Предплата 50% або за домовленістю

Володію ArchiCAD, Atlatis Studio, 3ds MAX+corona render

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рейтинг фрилансера
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ТОП-5
Архитектура зданий
ТОП-10
Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-20
Чертежи и Схемы
ТОП-20
3D-графика
ТОП-50
Ландшафтный дизайн
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Отзывы заказчиков

diatech
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$13
7 баллов
5 лет назад
Проект каркасного дома
Проект был сдан, но с приличной задержкой по срокам
Спасибо! Все прошло отлично!
Ответный отзыв
konovaliuk
54 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн фасада здания
Все быстро и качественно.
Спасибо! Все как положено.
Ответный отзыв
reklaim-pr
Магомед 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Сделать визуализацию зданий
3ds Max
Очень хорошая работа, результатом доволен (Цветовое решение придумал тоже Максим). Рекомендую всем!
Спасибо за то,что обратились. Было интересно и приятно работать! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Yarkoereshenie
Александр 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн /визуализацию магазина одежды . Стиль -лофт . 50 м.кв
все устраивает. нареканий нет
Спасибо!
Ответный отзыв
kovapoltava
Олег 
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Черчение в Archicad
ArchiCAD
Все было сделано в сроки. Очень доволен работой.
Рекомендую работать с Олегом. Отлично сформировал задание, поэтому все сделали быстро и без заминок. 5+ по всем параметрам!
Ответный отзыв
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Интерьеры и Экстерьеры
24 отзыва
$5/час
от $50от 2 дней
#8
Архитектура зданий
16 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#4
3D-графика
12 отзывов
$25/час
от $5от 1 дня
#18
Чертежи и Схемы
6 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#17
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$4/час
от $4от 4 дней
#32