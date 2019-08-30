Требуется только визуализация - варианты расстановки мебели с примерами, цвета и т.д. Размер комнаты 5.28 х 6.86 х 5.22 х 6.87. (фото плана прикреплено, стены между комнатами нет) 1. На данный момент ...
Дизайн фасада здания
срок 7 дней.
сделать дизайн фасада здания.
здание кафе.
размер 24 на 12 метров.
стиль яркий.
примеры пожеланий ниже по ссылке.
отделка будет декоративной штукатркой.
разумный бюджет.
пример дизайна
http://reading.com.ua/kultura/samye-krasochnye-zdaniya-v-mire
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