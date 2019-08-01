Визуализация компьютерного клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт13 заявок279 просмотров

Добрый день. Есть несколько концепций компьютерного клуба, а также несколько форматов помещений (опен спейс, комнатная планировка). Хотелось бы сделать предварительную визуализацию с более-менее глубокой проработкой интерьера. Присылайте пожалуйста ссылку на портфолио, хочу посмотреть уровень работы, которую возможно получить. Возможно, у кого то уже будут готовые примеры по теме.

6 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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