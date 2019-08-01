Необходимо разработать эскиз павильона 12 кв.м.(3*4м.). Дизайн экстерьера и интерьера. Павильон для кофейни. Также необходимо разработать эскиз и дизайн кофейного островка и угловой вариант размещения 6 кв.м.
Визуализация компьютерного клуба
Добрый день. Есть несколько концепций компьютерного клуба, а также несколько форматов помещений (опен спейс, комнатная планировка). Хотелось бы сделать предварительную визуализацию с более-менее глубокой проработкой интерьера. Присылайте пожалуйста ссылку на портфолио, хочу посмотреть уровень работы, которую возможно получить. Возможно, у кого то уже будут готовые примеры по теме.
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