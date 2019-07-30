Необходимо отрисовать 3d-интерьер комнат (кабинет директора, конференц-зал и т.п.). 7 основных комнат, в некоторых несколько конфигураций - всего 18. Для примера прикрепляю ТЗ на одну из комнат. Оборудование, типа моноблок, ноутбук, можно использовать ...
Моделирование торговой мебели и фото привязка
Доброго дня!
Требуется моделирование и фото привязка.
1) Требуется моделирование и фото привязка. То есть, СЕЙЧАС НУЖНО ТОЛЬКО ФОТО ПРИВЯЗКА.
2) В дальнейшем потребуется раскладка (точный чертёж каждой детали для производства). Это будет следующий заказ (в этот не входит).
В приложении
- Чертёж с размерами габаритов.
- Пример 3д моделирования (нужно тоже самое, только в другой комплектации и разместить на наше фото (сделать фото привязку).
- Фото (место монтажа - вместо ювелирной торговой точки, которая сейчас стоит на фото, её убираем, ставим наш торговый островок, спиной к эскалатору)
Заявки фрилансеров
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