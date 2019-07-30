Моделирование торговой мебели и фото привязка

Доброго дня!

Требуется моделирование и фото привязка.

1) Требуется моделирование и фото привязка. То есть, СЕЙЧАС НУЖНО ТОЛЬКО ФОТО ПРИВЯЗКА.

2) В дальнейшем потребуется раскладка (точный чертёж каждой детали для производства). Это будет следующий заказ (в этот не входит).

В приложении

- Чертёж с размерами габаритов.

- Пример 3д моделирования (нужно тоже самое, только в другой комплектации и разместить на наше фото (сделать фото привязку).

- Фото (место монтажа - вместо ювелирной торговой точки, которая сейчас стоит на фото, её убираем, ставим наш торговый островок, спиной к эскалатору)