Рендер визуализации

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок347 просмотров

Вобщем нужно сделать 8 - 10 визуализаций на проекты домов.По качеству как файл Screenshot_6.pgn она же по ссылке https://www.hotwell.com/project/lesnaya-polyana/ Стоимость одной визуализации от 1 500 до 3 000 руб если фасады до 1 500 руб, если 3D визуализация до 3 000 руб

6 лет назад
keralesha
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров