Создать дизайн интерьера ванной комнаты в сжатые сроки.

Уже есть разработанная 3д визуализация, в которой устраивает все, кроме высокой цены на материалы (заложена слишком дорогая плитка, смесители, фурнитура)

Нужно создать дизайн проект этого помещения, в этой стилистике, с этим же функционалом, но с использованием бюджетных материалов (ценовой сегмент Икеа, Леруа, оби и проч)