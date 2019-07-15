Создать дизайн интерьера ванной комнаты в сжатые сроки.

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Закрыт11 заявок491 просмотр

Уже есть разработанная 3д визуализация, в которой устраивает все, кроме высокой цены на материалы (заложена слишком дорогая плитка, смесители, фурнитура)

Нужно создать дизайн проект этого помещения, в этой стилистике, с этим же функционалом, но с использованием бюджетных материалов (ценовой сегмент Икеа, Леруа, оби и проч) 

6 лет назад
guest_15632264301219
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров