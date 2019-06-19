Проект и дизайн уличной торговой точки по продаже кофе

Необходимо создать проект точки по продаже кофе на улице ориентировочно размером 5 на 2м. Данное помещение представляет из себя нестационарный объект, без подведения отопления и водоотведения, в связи с чем в данном помещении необходимо предусмотреть систему отопления – электрические обогреватели, накопитель воды, систему ее обогрева, а также ее слив (бак под раковиной).

Необходимо сделать наружную визуализацию, а также внутреннюю, с учетом расстановки техники – кофемашины, холодильника, витринного холодильника для продукции, кассы, рабочего и посадочных мест (3-4 места). Необходимо правильно смоделировать панорамные окна, в том числе, окно для выдачи продукции и тд. Есть фотографии примерного объекта.