Дом 2 этажа 180 кв.м с террасой 40 м2, и с гаражом 60м2
Проект и дизайн уличной торговой точки по продаже кофе
Необходимо создать проект точки по продаже кофе на улице ориентировочно размером 5 на 2м. Данное помещение представляет из себя нестационарный объект, без подведения отопления и водоотведения, в связи с чем в данном помещении необходимо предусмотреть систему отопления – электрические обогреватели, накопитель воды, систему ее обогрева, а также ее слив (бак под раковиной).
Необходимо сделать наружную визуализацию, а также внутреннюю, с учетом расстановки техники – кофемашины, холодильника, витринного холодильника для продукции, кассы, рабочего и посадочных мест (3-4 места). Необходимо правильно смоделировать панорамные окна, в том числе, окно для выдачи продукции и тд. Есть фотографии примерного объекта.
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