Дизайн экстерьера, 3D визуализация

Необходимо разработать экстерьер социально-образовательного выставочного комплекса. Тема проекта - экология, сфера по обращению с отходами, защита и сохранение окружающей среды. Конструкция будет построена из морских контейнеров, как конструктор лего. Хотим рассмотреть несколько вариантов оформления внешнего вида нашего комплекса. Может быть разное оформление с разных сторон, или в едином стиле, возможно, мануфактурное оформление и т.д. Надо посмотреть различные варианты архитектурных стилей, красивого сочетания цветов и т.д. Нужно учесть конструктивные особенности, освещенность в дневное и ночное время. При необходимости готовы установить дополнительное внешнее освещение. Цель - наш комплекс должен привлекать внимание населения, чтобы было креативно, модно, современно и нас было видно издалека :) Боковые стены - 2 стороны около 110 м3, две по 150 м3. Срок, как всегда, вчера) Дополнительную информацию по проекту и необходимые исходные данные/файлы/док-ты предоставлю в лс. Готовы обсуждать любые условия в конструктивном диалоге.