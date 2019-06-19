здравствуйте! Нужны консультации специалиста в расчетании размеров и деталей корпусной мебели для связи оставляем скайп или ваибер, для связи с вами и обсуждения всех деталей в исполнении
Планироваочное решение для квартиры. Цена работ согласовывается.
Добрый день.
Нужно планировочное решение для ремонта квартиры, схема размещения розеток, сантехники, выключателей, кондиционера.
Площадь квартиры 96 кв м отрисована в sketchup
Так же нужно дизайн решение.
Прошу расценить задачу, разбить работы на этапы с оплатой по частям.
Описание задачи приложено
Заявки фрилансеров
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