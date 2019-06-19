Планироваочное решение для квартиры. Цена работ согласовывается.

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт17 заявок578 просмотров

Добрый день. 

Нужно планировочное решение для ремонта квартиры, схема размещения розеток, сантехники, выключателей, кондиционера. 

Площадь квартиры 96 кв м отрисована в sketchup 

Так же нужно дизайн решение. 

Прошу расценить задачу, разбить работы на этапы с оплатой по частям. 

Описание задачи приложено 

SketchUp
6 лет назад
Ryabkov
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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