# 1 — $ 100 # 2 — $ 50

надо дизайн современной секции / стенки чтоб в ней было куда сгрузить часть посуду чтоб было место куда сложить ещо часть в низу как на фотке / чтоб поместился телеке 65 дюймов / длинна 3.5 - 4 метра

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