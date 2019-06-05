Дизайн современной секции

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок575 просмотров
#1$100
#2$50

надо дизайн современной секции / стенки чтоб в ней было куда сгрузить часть посуду  чтоб было место куда сложить ещо часть в низу как на фотке / чтоб поместился телеке 65 дюймов / длинна 3.5 - 4 метра 

Стили модерн и лофт 

6 лет назад
binders
Эдгарс 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров