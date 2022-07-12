Заказать услуги дизайнера Дизайн квартиры

Найдите дизайнера Дизайн квартиры прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги дизайнера Дизайн квартиры на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Дизайн квартиры

    $100

    Необходимо выполнить дизайн квартиры по размерам. Свободная планировка. Стиль минимализм, хайтек. Дано: общая площадь 69м2 (размеры во вложении) Что должно быть (по зонам): Прихожая; Гостевая- кухня; ...

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Дизайн квартиры 35 кв

    Добрый день. Нужен дизайн проект квартиры 35 кв м. Будет выполнена предчистовая отделка от застройщика. Перепланировка не нужна, Бюджет на ремонт закладывается не большой., делаем по минимум но чтобы было красиво и удобно:) 3D Визуализация ...

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Планировка квартиры 39М^2

    Нужен дизайнер интерьера. Задача заключается в планировке дизайна квартиры. Пока что у нас голые стены и много мыслей в голове! Это скорее не одноразовое сотрудничество, а на долгосрочной основе, что-то надо будет доделывать, что-то переделывать. ...

    Дизайн квартирыПланировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры37 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн квартиры

    Добрый день. Нужен дизайн проект трёх комнатной квартиры 61.4 кв м. Выполнена предчистовая отделка от застройщика. Перепланировка не нужна, максимум указать доп.розетки. Бюджет не большой. Хочется сделать стильный ремонт в квартире, при этом не сильно ...

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Копирайтинг для сайта про ремонт квартир

    Ищем копирайтера для регулярного сотрудничества. [b]Сайт [/b]- https://www.prorabneva.ru/ [b]Тематика [/b]- ремонт и дизайн квартир [b]Задача [/b]- написание полезных текстов для блога компании, а также seo-текстов для коммерческих страниц.  [b]Пример ТЗ[/b]: https://docs.google.com/document/d/1rmSkr2VIiplQohbF0HUSzFlgAXrXqWXMz6weHmdhhZ4/edit.  Напишите цену за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг для сайтаДизайн квартиры
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать лендинг на Тильде

    Доброго времени суток, коллеги! Я в поиске профессионала своего дела на данный проект и дальнейшее сотрудничество.   СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ данного проекта: Ремонт и дизайн квартир, домов, офисов ДАНО: Кривой сайт с неоптимизированными картинками, дизайн "вырви глаз".  Есть лого, фирм стиль, ...

    Дизайн лендингаFigmaTildaДизайн квартирыЛендинг на Tilda
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн квартиры евро двушка, визуализация

    Помочь в создании интерьера для квартиры, определиться со стилем, цветом, расстановкой предметов, сделать визуализацию У меня уже есть идеи как сделать, кухню, коридор, ванну, зал спальню нужно составить с нуля Квартира для семьи: мама, папа, сын 2 ...

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры36 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн-проект квартиры в хрущевке

    Что я хочу получить: 1. План по инженерным сетям: вентиляция, проводка по стенам и потолку. 2. Дизайн квартиры типовой планировки с применением материалов только из леруа, а мебели из икеи. Дизайн должен быть функциональным и современным. Простые формы, ...

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн квартиры 71 кв м

    2 варианта дизайна.Расстановка мебели, основные цвета известны. Подборка акцентных цветов, аксессуаров, чтобы интерьер стал цельным и интересным

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн квартиры в Виннице

    Добрый день. Дизайн квартиры 85м2 в Виннице. только с приездом на обьект. дистанционо можно - но из опыта всегда что то потом не так. то плитка не такой оттенок. то розетка не там оказалась. жду предложений. заказчик привередливый - но платит.

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн квартир

    Требуются дизайн проект кухни гостиной , цветовое решение стен, мебель, ламинат и кухонный гарнитур подробран, нужно понимание по электрике

    Дизайн квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать 3D дизайн квартиры

    Добрый всем день! Задача, сделать из 2D планировки, 3D визуализацию квартиры (дизайн и расстановки мебели на ваше усмотрение, главное, чтобы это смотрелось красиво для покупателя), 2D пример - http://joxi.ru/v294BkuZEgVNmG 3D пример - http://joxi.ru/gmv3B5Hqpj7Z2a 3D пример - http://joxi.ru/5md0Lau3xlRBm1 Цена одной такой планировки? (нужна ...

    3D-модельДизайн квартиры
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    2 года назад