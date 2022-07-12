Необходимо выполнить дизайн квартиры по размерам. Свободная планировка. Стиль минимализм, хайтек. Дано: общая площадь 69м2 (размеры во вложении) Что должно быть (по зонам): Прихожая; Гостевая- кухня; ...
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- $100Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день. Нужен дизайн проект квартиры 35 кв м. Будет выполнена предчистовая отделка от застройщика. Перепланировка не нужна, Бюджет на ремонт закладывается не большой., делаем по минимум но чтобы было красиво и удобно:) 3D Визуализация ...Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день , необходимо разработать дизайн 4 комнатной квартиры , составить рабочие чертежи, ведомости отделочных материалов, 3D-визуализация, концептуальные коллажи.Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрытгод назад
Нужен дизайнер интерьера. Задача заключается в планировке дизайна квартиры. Пока что у нас голые стены и много мыслей в голове! Это скорее не одноразовое сотрудничество, а на долгосрочной основе, что-то надо будет доделывать, что-то переделывать. ...Дизайн квартирыПланировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры37 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Нужен дизайн проект трёх комнатной квартиры 61.4 кв м. Выполнена предчистовая отделка от застройщика. Перепланировка не нужна, максимум указать доп.розетки. Бюджет не большой. Хочется сделать стильный ремонт в квартире, при этом не сильно ...Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрытгод назад
Ищем копирайтера для регулярного сотрудничества. [b]Сайт [/b]- https://www.prorabneva.ru/ [b]Тематика [/b]- ремонт и дизайн квартир [b]Задача [/b]- написание полезных текстов для блога компании, а также seo-текстов для коммерческих страниц. [b]Пример ТЗ[/b]: https://docs.google.com/document/d/1rmSkr2VIiplQohbF0HUSzFlgAXrXqWXMz6weHmdhhZ4/edit. Напишите цену за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг для сайтаДизайн квартирыКопирайтинг25 заявокЗакрытгод назад
Необходимо сделать 3Д дизайн квартиры . Определить сочетания цветов и фактур материаловДизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры26 заявокЗакрытгод назад
Доброго времени суток, коллеги! Я в поиске профессионала своего дела на данный проект и дальнейшее сотрудничество. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ данного проекта: Ремонт и дизайн квартир, домов, офисов ДАНО: Кривой сайт с неоптимизированными картинками, дизайн "вырви глаз". Есть лого, фирм стиль, ...Дизайн лендингаFigmaTildaДизайн квартирыЛендинг на TildaДизайн сайтов26 заявокЗакрытгод назад
Помочь в создании интерьера для квартиры, определиться со стилем, цветом, расстановкой предметов, сделать визуализацию У меня уже есть идеи как сделать, кухню, коридор, ванну, зал спальню нужно составить с нуля Квартира для семьи: мама, папа, сын 2 ...Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры36 заявокЗакрытгод назад
Что я хочу получить: 1. План по инженерным сетям: вентиляция, проводка по стенам и потолку. 2. Дизайн квартиры типовой планировки с применением материалов только из леруа, а мебели из икеи. Дизайн должен быть функциональным и современным. Простые формы, ...Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать с нуля полностью проект квартиры , мебель полностьюДизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры27 заявокЗакрытгод назад
2 варианта дизайна.Расстановка мебели, основные цвета известны. Подборка акцентных цветов, аксессуаров, чтобы интерьер стал цельным и интереснымДизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо сделать визуализацию квартиры. Объект должен быть разделён на 4 студии +- 20м2 каждая. Примерное видение проекта в вложении. Красным стены. Зелёным двери.Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Дизайн квартиры 85м2 в Виннице. только с приездом на обьект. дистанционо можно - но из опыта всегда что то потом не так. то плитка не такой оттенок. то розетка не там оказалась. жду предложений. заказчик привередливый - но платит.Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт2 года назад
Требуются дизайн проект кухни гостиной , цветовое решение стен, мебель, ламинат и кухонный гарнитур подробран, нужно понимание по электрикеДизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Необходим дизайн проект спальни-гостиной и прихожейДизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт2 года назад
Дизайн квартиры 51 кв/м. Две спальни, кухня -гостиная , ванна и коридор. Необходим полный дизайн квартиры.Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры32 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходим дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. в квартире.Дизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры28 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый всем день! Задача, сделать из 2D планировки, 3D визуализацию квартиры (дизайн и расстановки мебели на ваше усмотрение, главное, чтобы это смотрелось красиво для покупателя), 2D пример - http://joxi.ru/v294BkuZEgVNmG 3D пример - http://joxi.ru/gmv3B5Hqpj7Z2a 3D пример - http://joxi.ru/5md0Lau3xlRBm1 Цена одной такой планировки? (нужна ...3D-модельДизайн квартиры3D-графика10 заявокЗакрыт2 года назад
3-х комнатная квартира 83км нужен совренменный дизайн и визуализацияДизайн квартирыИнтерьеры и Экстерьеры30 заявокЗакрыт2 года назад