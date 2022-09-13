Добрый день. Нужен дизайн проект трёх комнатной квартиры 61.4 кв м. Выполнена предчистовая отделка от застройщика. Перепланировка не нужна, максимум указать доп.розетки. Бюджет не большой. Хочется сделать стильный ремонт в квартире, при этом не сильно дорого. 3D Визуализация не нужна. Нужен план расстановки мебели, осветительных приборов, подобрать цвет стен(обои под покраску), кварцивинил в ванной ( пол и стены) и возможно в других комнатах. Указать в каких сетевых магазинах( Екатеринбург) это можно всё купить. ( алиэкспресс приветствуется. )

С удовольствием отдам этот заказ человеку, который только готовит своё портфолио и готов взять свой первый заказ за символическую плату, отзывы.