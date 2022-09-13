Требуется переделка эскиза дизайнерского ремонта в 2-х комнатной квартире. Необходим план расстановки мебели и осветительных приборов, подбор обоев и указание магазинов для покупки. Проект без 3D визуализации, с акцентом на стильный и недорогой ремонт. Идеально для начинающих дизайнеров, готовых взять первый заказ.
Дизайн квартиры
Добрый день. Нужен дизайн проект трёх комнатной квартиры 61.4 кв м. Выполнена предчистовая отделка от застройщика. Перепланировка не нужна, максимум указать доп.розетки. Бюджет не большой. Хочется сделать стильный ремонт в квартире, при этом не сильно дорого. 3D Визуализация не нужна. Нужен план расстановки мебели, осветительных приборов, подобрать цвет стен(обои под покраску), кварцивинил в ванной ( пол и стены) и возможно в других комнатах. Указать в каких сетевых магазинах( Екатеринбург) это можно всё купить. ( алиэкспресс приветствуется. )
С удовольствием отдам этот заказ человеку, который только готовит своё портфолио и готов взять свой первый заказ за символическую плату, отзывы.
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